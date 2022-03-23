Постный зеленый крем-суп: Белькович готовит эту аппетитную вкуснятину из брокколи с соевым молоком

Саша Белькович уверен, что блюдо зайдет даже мясоедам.

Известный телеповар Саша Белькович в своем телеграме рассказал, как приготовить постный зеленый крем-суп. В обычные дни в нем используются сливки вместо соевого молока.

Ингредиенты на 4 порции супа: зеленый лук — 50 г, чеснок — 2 зубчика, картофель 3 шт., брокколи — 250 г, кабачок — 100 г, шпинат — 50 г, сливки 22% или соевое молоко — 100 г, вода — 1 л, соль, перец, орешки для украшения.

Нашинковать лук, отделив белые части от зеленых. Чеснок мелко нарезать, бросить в сковороду, обжарить. Добавить к нему белые части лука, когда пойдет аппетитный запах от обжарки, бросить нарезанный картофель, прогреть и залить горячей водой или бульоном.

Когда картофель почти сварится, положить брокколи, кабачок и варить до готовности овощей.

Влить соевое молоко или сливки, бросить зеленые части лука и листья шпината. Довести до кипения, посолить, поперчить.

Снять с плиты и измельчить блендером. Выложить в тарелку и сверху украсить шпинатом и орешками.

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