Закуска за 6 минут: сосиски на палочках в необычном кляре

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 178 рублей.

Ингредиенты:

Мука пшеничная 80 г (4 р.)

Мука кукурузная 50 г (6 р.)

Разрыхлитель 5 г (4 р.)

Сахар 1/2 ч. ложки (1 р.)

Яйцо 1 шт. (10 р.)

Вода 100 мл

Соль

Сосиски классические мини 6 шт. (31 р.)

Помидоры маринованные 5 шт. (64 р.)

Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Масло для фритюра 500 мл (55 р.)

Итого: 2 порции = 178 р., 1 порция корн догов = 89 р.

Приготовление:

Смешиваем пшеничную (50 г) и кукурузную (50 г) муку, разрыхлитель, сахар, щепотку соли, 1 яйцо, 100 мл воды и перемешиваем.

В кастрюлю наливаем подсолнечное масло и нагреваем до температуры фритюра.

Сосиски насаживаем на шпажки, обваливаем каждую сосиску в муке (30 г) со всех сторон, затем окунаем в тесто и отправляем во фритюр около 3 минут до румяной корочки.

Готовые корн доги перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Томаты чистим от шкурки и перебиваем до однородности в куттере.

Сервировка:

В соусник переливаем томатный соус, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и рядом положить корн-доги на палочках.

Приятного аппетита!

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