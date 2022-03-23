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Закуска за 6 минут: сосиски на палочках в необычном кляре

На две порции у главного шеф-повара СТС ушло 178 рублей.

Закуска за 6 минут: сосиски на палочках в необычном кляре
Сосиски на палочках в необычном кляре. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 80 г (4 р.)
  • Мука кукурузная 50 г (6 р.)
  • Разрыхлитель 5 г (4 р.)
  • Сахар 1/2 ч. ложки (1 р.)
  • Яйцо 1 шт. (10 р.)
  • Вода 100 мл
  • Соль
  • Сосиски классические мини 6 шт. (31 р.)
  • Помидоры маринованные 5 шт. (64 р.)
  • Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
  • Масло для фритюра 500 мл (55 р.)

Итого: 2 порции = 178 р., 1 порция корн догов = 89 р.

Приготовление:

Смешиваем пшеничную (50 г) и кукурузную (50 г) муку, разрыхлитель, сахар, щепотку соли, 1 яйцо, 100 мл воды и перемешиваем.

Фото: СТС

В кастрюлю наливаем подсолнечное масло и нагреваем до температуры фритюра.

Фото: СТС

Сосиски насаживаем на шпажки, обваливаем каждую сосиску в муке (30 г) со всех сторон, затем окунаем в тесто и отправляем во фритюр около 3 минут до румяной корочки.

Фото: СТС

Готовые корн доги перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Фото: СТС

Томаты чистим от шкурки и перебиваем до однородности в куттере.

Сервировка:

В соусник переливаем томатный соус, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и рядом положить корн-доги на палочках.

Приятного аппетита!

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