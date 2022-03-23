Закуска за 6 минут: сосиски на палочках в необычном кляре

Ингредиенты:
- Мука пшеничная 80 г (4 р.)
- Мука кукурузная 50 г (6 р.)
- Разрыхлитель 5 г (4 р.)
- Сахар 1/2 ч. ложки (1 р.)
- Яйцо 1 шт. (10 р.)
- Вода 100 мл
- Соль
- Сосиски классические мини 6 шт. (31 р.)
- Помидоры маринованные 5 шт. (64 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
- Масло для фритюра 500 мл (55 р.)
Итого: 2 порции = 178 р., 1 порция корн догов = 89 р.
Приготовление:
Смешиваем пшеничную (50 г) и кукурузную (50 г) муку, разрыхлитель, сахар, щепотку соли, 1 яйцо, 100 мл воды и перемешиваем.
В кастрюлю наливаем подсолнечное масло и нагреваем до температуры фритюра.
Сосиски насаживаем на шпажки, обваливаем каждую сосиску в муке (30 г) со всех сторон, затем окунаем в тесто и отправляем во фритюр около 3 минут до румяной корочки.
Готовые корн доги перекладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Томаты чистим от шкурки и перебиваем до однородности в куттере.
Сервировка:
В соусник переливаем томатный соус, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и рядом положить корн-доги на палочках.
Приятного аппетита!
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