Сладкое: три способа поднять настроение себе и близким

Панна-котта с манго

Это раньше манго были роскошью. Теперь на распродажах их можно встретить по цене яблок. Этот итальянский десерт прост, но выглядит очень эффектно.

НАДО: 400 мл сливок 33% · 200 мл молока · 4 ст. ложки сахара · 10 г желатина · 60 мл воды · 400 г манго · 1 ст. ложка крахмала · щепотка ванилина.

ГОТОВИМ:

Заливаем желатин водой и даем ему набухнуть 30 минут. В кастрюльке соединяем сливки и молоко, добавляем сахар. Ставим на огонь, доводим до кипения и сразу же снимаем с огня. Добавляем ванилин и набухший желатин, перемешиваем. Разливаем смесь по креманкам (можно использовать стаканчики для сока) на половину или 2/3 высоты и убираем в холодильник на 2 — 3 часа. Мякоть манго пробиваем в пюре, смешиваем с крахмалом и доводим до кипения, остужаем. Выкладываем пюре манго поверх застывшего сливочного слоя. Можно украсить листиками мяты и кусочками манго.

Маффины с шоколадом

НАДО (на 9 штук): 100 г сливочного масла · 60 г сметаны 20% · 100 мл молока · 1 яйцо · 90 г сахара · 150 г муки · 1 ч. ложка с горкой разрыхлителя · 50 г темного шоколада · 30 г какао-порошка · 1 ч. ложка ванильного сахара.

ГОТОВИМ:

В миске смешиваем муку, какао, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. В сотейник наливаем молоко, кладем сливочное масло и шоколад. Греем на тихом огне, чтобы получилась однородная масса. Сняв сотейник с огня, постепенно всыпаем сухие ингредиенты, замешивая густое тесто. Отдельно взбиваем сметану с яйцом и добавляем в тесто, перемешиваем до однородности. Форму для кексов смазываем маслом либо вкладываем бумажные корзиночки. Заполняем тестом на 2/3 и выпекаем 25 — 30 минут при 180 °С. Готовность проверяем деревянной шпажкой (она должна быть сухая).

Лимонный тарт

НАДО (на 6 — 8 порций): 150 г сливочного масла · 2 яйца · 1 стакан муки · 1,5 ст. ложки кукурузного крахмала · 400 мл молока · 2 лимона · 1,5 стакана сахара · щепотка соли · 5 ст. ложек холодной воды.

ГОТОВИМ:

Делаем песочное тесто. В миску выкладываем муку, 100 г натертого масла, 1 ч. ложку сахара, щепотку соли. Перетираем масло с мукой пальцами в крошку. Вливаем воду, замешиваем тесто, собираем его в шар и убираем в холодильник на 30 минут. Раскатываем тесто по размеру круглой формы диаметром 20 см (плюс бортики 4 см). Форму смазываем маслом и подсыпаем мукой. Выкладываем тесто, накалываем вилкой, покрываем пергаментом. Кладем груз (например, фасоль), чтобы тесто не поднималось при выпечке, и выпекаем при 170 °С 10 минут. Убираем груз и выпекаем еще 10 минут. Делаем заварной крем. Натираем цедру лимонов на мелкой терке и выжимаем сок. В сотейник высыпаем стакан сахара, добавляем 2 желтка, перемешиваем. Добавляем половину молока. Всыпаем крахмал. Все тщательно перемешиваем и вливаем остаток молока. На тихом огне, помешивая, варим пару минут. Кладем 50 г сливочного масла, перемешиваем, добавляем цедру и сок. Крем выкладываем в песочную основу. Взбиваем белки с каплей лимонного сока и оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Выкладываем в кондитерский мешок и отсаживаем «капли» на пирог. Ставим в духовку минуты на 3 — 4, чтобы меренги подсохли и зарумянились. Даем остыть и подаем.

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