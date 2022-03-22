«А так можно было?»: бюджетная шарлотка с капустой от Бельковича

Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 250 г (17 р.)
- Яйца 4 шт. (40 р.)
- Сливочное масло 70 г (58 р.)
- Сахар 150 г (8 р.)
- Мука 200 г (11 р.)
- Разрыхлитель 5 г (4 р.)
- Тыквенные семечки 20 г (27 р.)
- Соль 1 щепотка
Для подачи:
- Йогурт 100 г (30 р.)
- Джем 120 г (36 р.)
- Мед 60 г (31 р.)
- Вам понадобится форма для выпекания со съемными бортами диаметром 22 см и пергаментная бумага
Итого: 8 кусков = 262 р., 1 кусочек = 33 р.
Приготовление:
Капусту режем тонкой длинной соломкой.
Томим капусту на растительном масле на сковороде около 15 минут. Затем солим и остужаем.
В миску разбиваем 4 яйца, всыпаем сахар 150 г и взбиваем погружным миксером с венчиками до пышной пены.
Муку смешиваем с разрыхлителем, пересыпаем порциями к яйцам и одновременно взбиваем до однородности.
Стелим пергамент на дно формы и смазываем форму сливочным маслом (20 г). Переливаем часть теста в форму, во вторую часть теста отправляем капусту и перемешиваем, перекладываем сверху в форму. Тесто сверху посыпаем тыквенными семечками.
Отправляем форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовой шарлотке даем немного остыть и отстегиваем борта формы.
Сервировка:
Шарлотку разрезаем на кусочки и подаем с йогуртом, джемом и медом.
Приятного аппетита!
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