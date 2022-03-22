«А так можно было?»: бюджетная шарлотка с капустой от Бельковича

На восемь кусочков у главного шеф-повара СТС ушло 262 рубля.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная 250 г (17 р.)

Яйца 4 шт. (40 р.)

Сливочное масло 70 г (58 р.)

Сахар 150 г (8 р.)

Мука 200 г (11 р.)

Разрыхлитель 5 г (4 р.)

Тыквенные семечки 20 г (27 р.)

Соль 1 щепотка

Для подачи:

Йогурт 100 г (30 р.)

Джем 120 г (36 р.)

Мед 60 г (31 р.)

Вам понадобится форма для выпекания со съемными бортами диаметром 22 см и пергаментная бумага

Итого: 8 кусков = 262 р., 1 кусочек = 33 р.

Приготовление:

Капусту режем тонкой длинной соломкой.

Томим капусту на растительном масле на сковороде около 15 минут. Затем солим и остужаем.

В миску разбиваем 4 яйца, всыпаем сахар 150 г и взбиваем погружным миксером с венчиками до пышной пены.

Муку смешиваем с разрыхлителем, пересыпаем порциями к яйцам и одновременно взбиваем до однородности.

Стелим пергамент на дно формы и смазываем форму сливочным маслом (20 г). Переливаем часть теста в форму, во вторую часть теста отправляем капусту и перемешиваем, перекладываем сверху в форму. Тесто сверху посыпаем тыквенными семечками.

Отправляем форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовой шарлотке даем немного остыть и отстегиваем борта формы.

Сервировка:

Шарлотку разрезаем на кусочки и подаем с йогуртом, джемом и медом.

Приятного аппетита!

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