Яйца, много разных овощей и сыр: как готовит для своей жены шакшуту шеф Ивлев

Блюдо простое, но при этом весьма аппетитное.

Редкий гурман не любит израильскую яичницу – шакшуту. Благодаря овощам обычные яйца приобретают поистине изысканный вкус, причем фантазия тут не ограничена, состав можно варьировать на свой вкус.

А вот какой шакшутой балует свою беременную жену телеповар Константин Ивлев показал в своем телеграм-канале.

Ингредиенты: сливочное и растительное масло, молотый кориандр, паприка, сыр фетака/ фетакса, шпинат (не обязательно) помидор, лук, сладкий перец, яйца, сахар.

Обжарить нарезанные сладкий перец и лук на смеси масел. Как только станут овощи мягкими, бросить в них нарезанный томат. Посыпать небольшим количеством сахара, добавить половину чайной ложки кориандра, ложку паприки, соль. Томить 3-4 минуты на среднем огне. Если жидкости недостаточно, добавить немного воды.

Положить листья шпината, быстро перемешать, убавить огонь, залить взбитыми яйцами с солью. Размешать.

Убавить огонь, разложить по поверхности кусочки мягкого сыра. Дождаться, когда яйца полностью свернутся, подать к столу.

«Очень вкусно!» — похвалила мужа Лера Куденкова

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