«Обязательны к приготовлению!»: Лазерсон свои сырники запекает в сметане, чтобы они таяли во рту

Известный телеповар Илья Лазерсон на своем YouTube-канале «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить тающие во рту сырники.

«Обязательны к приготовлению!» — настаивает кулинар.

Ингредиенты: творог — 500 граммов, сахарный песок — по вкусу, ванильный сахар – щепотка, мука — 2 полные столовые ложки, яйцо — 1 штука. Для жарки: сливочное и растительное масло. Для заливки: сметана 150-200 граммов, молоко — 1 чайная ложка, ванильный сахар — 1 щепотка, желток — 1 штука, мука — 1 чайная ложка, сахар — по вкусу.

В творог кладем сахар, пару столовых ложек муки, яйцо, размешиваем. Оставляем «отдыхать».

В это время делаем сметанную заливку. Наливаем в сметану немного молока, добавляем ванильного сахара, желток, чайную ложку муки, немного сахара. Чуть подогреваем на плите (градусов до 70), не забываем помешивать.

Смешиваем в сковороде два вида масел. Формируем пухленькие и небольшого размера сырники. Обжариваем на масле. Оставляем сыроватыми внутри, ничего страшного, допекутся позже.

Кладем в кулинарную форму. Покрываем сметанной заливкой и отправляем в печь на 190 градусах (конвекция). Запекаем до золотистого цвета сметаны, это примерно 20 минут.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.