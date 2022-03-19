«Папа любит с корицей»: Подольская поделилась рецептом простых пряников, которыми балует Преснякова

С такой выпечкой справится даже ребенок.

Наталья Подольская поделилась в своем телеграм-канале рецептом аппетитных пряничков, которые любит ее муж Владимир Пресняков и сын Артемий. Наследник, к слову, делал сладость вместе с мамой.

Ингредиенты: 1 яйцо, сахар (по вкусу), 0, 5 соды, 1 ст. ложка меда, мука.

Яйцо, сахар, мед и соду смешать, довести до кипения. Просеять муку, смешать со яичной смесью. Сформировать колобок. Раскатать не слишком тонко, формочкой вырезать пряники. Выпекать в духовке до готовности. Присыпать сахарной пудрой и корицей.

«Папа любит с корицей», — объяснила Подольская.

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