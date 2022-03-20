Дешевые и вкусные вареники с квашеной капустой от Бельковича

На 60 штук вареников у Александра Бельковича ушло 226 рублей!

Ингредиенты:

Мука 630 г (33 р.)

Сметана 3 ст. ложки (20 р.)

Вода 200 мл

Соль

Начинка:

Капуста квашенная 500 г (110 р.)

Лук репчатый 1 шт. большая (4 р.)

Ветчина 100 г (59 р.)

Подсолнечное масло 25 мл

Итого: 4 порции (60 шт.) = 226 р., 1 порция = 56 р.

Приготовление:

В миску пересыпаем муку (600 г), вливаем 200 мл воды, добавляем 3 ст. ложки сметаны и замешиваем тесто руками. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в сторону настаиваться.

Лук чистим, режем полукольцами и обжариваем на растительном масле на сковороде.

Ветчину режем тонкими кусочками и отправляем к луку.

Квашенную капусту режем ножницами (ножом), чтобы соломка стала короче. Отправляем капусту к луку с ветчиной и слегка все обжариваем вместе 5-7 минут. Перекладываем в отдельную тарелку, чтобы остыла начинка.

На стол насыпаем муку (30 г) и раскатываем тесто с помощью скалки в тонкий пласт. Вырезаем с помощью стакана кружочки.

В центр каждого вареника кладем небольшое количество начинки, складываем пополам и скрепляем края.

Отправляем вареники в кипящую подсоленную воду и варим в течение 7 минут. Вытаскиваем вареники с помощью шумовки и поливаем небольшим количеством растительного масла (10 мл).

Приятного аппетита!

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