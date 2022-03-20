Дешевые и вкусные вареники с квашеной капустой от Бельковича

Ингредиенты:
- Мука 630 г (33 р.)
- Сметана 3 ст. ложки (20 р.)
- Вода 200 мл
- Соль
Начинка:
- Капуста квашенная 500 г (110 р.)
- Лук репчатый 1 шт. большая (4 р.)
- Ветчина 100 г (59 р.)
- Подсолнечное масло 25 мл
Итого: 4 порции (60 шт.) = 226 р., 1 порция = 56 р.
Приготовление:
В миску пересыпаем муку (600 г), вливаем 200 мл воды, добавляем 3 ст. ложки сметаны и замешиваем тесто руками. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в сторону настаиваться.
Лук чистим, режем полукольцами и обжариваем на растительном масле на сковороде.
Ветчину режем тонкими кусочками и отправляем к луку.
Квашенную капусту режем ножницами (ножом), чтобы соломка стала короче. Отправляем капусту к луку с ветчиной и слегка все обжариваем вместе 5-7 минут. Перекладываем в отдельную тарелку, чтобы остыла начинка.
На стол насыпаем муку (30 г) и раскатываем тесто с помощью скалки в тонкий пласт. Вырезаем с помощью стакана кружочки.
В центр каждого вареника кладем небольшое количество начинки, складываем пополам и скрепляем края.
Отправляем вареники в кипящую подсоленную воду и варим в течение 7 минут. Вытаскиваем вареники с помощью шумовки и поливаем небольшим количеством растительного масла (10 мл).
Приятного аппетита!
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