Как избавиться от ненужных вещей и научиться их пристраивать
Видео
Как приготовить сочные куриные котлеты
Видео

Бюджетный винегрет с килькой от Бельковича, который удивит домочадцев

На восемь порций у Александра Бельковича ушло 207 рублей.

Бюджетный винегрет с килькой от Бельковича, который удивит домочадцев
Винегрет с килькой. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт. (9 р.),
  • морковь большая – 2 шт. (12 р.),
  • картофель – 6 шт. (30 р.),
  • соленые огурцы – 4 шт. (51 р.),
  • килька пряного посола – 200 г (45 р.),
  • зеленый горошек (замороженный) 200 г (48 р.),
  • зеленый лук – 1 перышко (3 р.),
  • нерафинированное подсолнечное масло – 30 мл (4 р.),
  • подсолнечное масло – 50 мл (5 р.).

Итого: 8 порций = 207 р., 1 порция = 26 р.

Приготовление:

Вымытые и сухие овощи: картофель, свеклу и морковь — поливаем подсолнечным маслом и заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке до готовности.

Фото: СТС

Овощи чистим от шкурки и нарезаем средним кубиком, морковь и картофель перекладываем в одну миску, а свеклу в отдельную миску.

Фото: СТС

Соленые огурцы режем средним кубиком.

Фото: СТС

Замороженный зеленый горошек обдаем кипятком и держим 5 минут.

Фото: СТС

У кильки отрезаем голову, убираем внутренности, надрезаем пополам, но не до конца, и расправляем ее.

Отдельно заправляем свеклу и морковь с картофелем нерафинированным подсолнечным маслом по 15 мл.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Секрет — заправить маслом отдельно картофель с морковью и отдельно свеклу, тогда свекла не будет сильно краситься».

Соединяем ингредиенты: К моркови с картофелем перекладываем огурцы, горошек и перемешиваем. В самом конце добавляем свеклу.

Фото: СТС

Сервировка:

Перекладываем винегрет на декоративную тарелку, сверху — кильку и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр БельковичБельковичКулинарные рецептырецепт от СТСРецептыСаша Белькович