Бюджетный винегрет с килькой от Бельковича, который удивит домочадцев

Ингредиенты:
- свекла – 2 шт. (9 р.),
- морковь большая – 2 шт. (12 р.),
- картофель – 6 шт. (30 р.),
- соленые огурцы – 4 шт. (51 р.),
- килька пряного посола – 200 г (45 р.),
- зеленый горошек (замороженный) 200 г (48 р.),
- зеленый лук – 1 перышко (3 р.),
- нерафинированное подсолнечное масло – 30 мл (4 р.),
- подсолнечное масло – 50 мл (5 р.).
Итого: 8 порций = 207 р., 1 порция = 26 р.
Приготовление:
Вымытые и сухие овощи: картофель, свеклу и морковь — поливаем подсолнечным маслом и заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке до готовности.
Овощи чистим от шкурки и нарезаем средним кубиком, морковь и картофель перекладываем в одну миску, а свеклу в отдельную миску.
Соленые огурцы режем средним кубиком.
Замороженный зеленый горошек обдаем кипятком и держим 5 минут.
У кильки отрезаем голову, убираем внутренности, надрезаем пополам, но не до конца, и расправляем ее.
Отдельно заправляем свеклу и морковь с картофелем нерафинированным подсолнечным маслом по 15 мл.
Совет от шефа: «Секрет — заправить маслом отдельно картофель с морковью и отдельно свеклу, тогда свекла не будет сильно краситься».
Соединяем ингредиенты: К моркови с картофелем перекладываем огурцы, горошек и перемешиваем. В самом конце добавляем свеклу.
Сервировка:
Перекладываем винегрет на декоративную тарелку, сверху — кильку и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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