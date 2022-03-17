Бюджетный винегрет с килькой от Бельковича, который удивит домочадцев

На восемь порций у Александра Бельковича ушло 207 рублей.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт. (9 р.),

морковь большая – 2 шт. (12 р.),

картофель – 6 шт. (30 р.),

соленые огурцы – 4 шт. (51 р.),

килька пряного посола – 200 г (45 р.),

зеленый горошек (замороженный) 200 г (48 р.),

зеленый лук – 1 перышко (3 р.),

нерафинированное подсолнечное масло – 30 мл (4 р.),

подсолнечное масло – 50 мл (5 р.).

Итого: 8 порций = 207 р., 1 порция = 26 р.

Приготовление:

Вымытые и сухие овощи: картофель, свеклу и морковь — поливаем подсолнечным маслом и заворачиваем в фольгу. Запекаем в духовке до готовности.

Овощи чистим от шкурки и нарезаем средним кубиком, морковь и картофель перекладываем в одну миску, а свеклу в отдельную миску.

Соленые огурцы режем средним кубиком.

Замороженный зеленый горошек обдаем кипятком и держим 5 минут.

У кильки отрезаем голову, убираем внутренности, надрезаем пополам, но не до конца, и расправляем ее.

Отдельно заправляем свеклу и морковь с картофелем нерафинированным подсолнечным маслом по 15 мл.

Совет от шефа: «Секрет — заправить маслом отдельно картофель с морковью и отдельно свеклу, тогда свекла не будет сильно краситься».

Соединяем ингредиенты: К моркови с картофелем перекладываем огурцы, горошек и перемешиваем. В самом конце добавляем свеклу.

Сервировка:

Перекладываем винегрет на декоративную тарелку, сверху — кильку и украшаем мелко нарезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!

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