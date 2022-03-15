Грибочки «а-ля жюльен» к гречке и макаронам: Лазерсон их обжаривает в муке и со сметаной

Можно добавить немного куриной грудки, но и без мяса блюдо отлично заходит.

Известный телеповар Илья Лазерсон поделился в своем телеграме рецептом грибочков «а-ля жюльен», которые можно смело готовить вместо мяса к макаронам и гречке.

«Мой лайфхак, который массово прижился на кухнях мира — мыть шампиньоны в холодной воде с добавлением щепотки муки», — прокомментировал шеф.

Мясоеды могут добавить в блюдо мякоть курицы.

Ингредиенты: шампиньоны — 250 г, лук репчатый — 120 г, петрушка мелко рубленная — 15 г, сметана 15% — 150 г, бульон или вода — 100 г, мука пшеничная — 25 г, масло растительное/ сливочное 25/25 г, соль/ перец по вкусу.

Растапливаем сливочное масло в растительном, обжариваем на среднем огне лук, петрушку и грибы. Кладем муку, хорошо перемешиваем, слегка поджариваем. Вводим сметану, хорошо перемешиваем, доводим до кипения. Регулируем густоту кипятком или бульоном.

«Помните, что макароны возьмут немного жидкости в себя, поэтому делайте соус чуть жиже!» — посоветовал Лазерсон.

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