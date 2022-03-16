Белькович показал рецепт куриных крылышек как в KFC

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 97 рублей.

Ингредиенты:

Крылья куриные 2 кг (340 р.)

Растительное масло 0,5 литра (42 р.)

Яйца 3 шт. (18 р.)

Панировочные сухари 100 г (30 р.)

Кукурузный крахмал 100 г (23 р.)

Сгущенка 80 г (9 р.)

Майонез 100 г (12 р.)

Арахисовая паста 20 г (8 р.)

Специя для курицы 5 г (3 р.)

Яблочный уксус 20 г (2 р.)

Соль

Итого: 5 порций = 487 р., 1 порция = 97 р.

Приготовление:

Каждое крыло разрезаем по хрящикам на три части, убирая мелкую ненужную часть.

Маринад:

Добавляем к крыльям сгущенку, майонез, арахисовую пасту, яблочный уксус, специю и хорошенько перемешиваем руками.

Крылья оставляем мариноваться на 20 минут.

Ставим сотейник на огонь и наливаем 500 мл растительного масла для фритюра. Доводим масло минимум до 200 градусов.

В одной миске делаем лейзон — разбиваем 3 яйца, добавляем щепотку соли и слегка взбиваем венчиком.

Во вторую миску насыпаем крахмал.

Совет от шефа: «Крахмал не даст крылышкам подгореть».

И в третью миску насыпаем панировочные сухари.

Совет от шефа: «Панировать крылья, нужно разделив руки на мокрую и сухую. Мокрой рукой — брать крылышки и опускать в лейзон, а сухой рукой — опускать в крахмал, сухари и фритюр. Таким образом, на руки ничего не налипнет».

Опускаем каждое крыло сначала в крахмал, потом в лейзон, затем обваливаем в сухарях и отправляем во фритюр.

Обжариваем крылышки порциями по 5-7 минут до золотистой корочки.

Готовые крылышки перекладываем на салфетки, чтобы стекло лишнее масло.

Приятного аппетита!

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