Разгрузочные дни: рецепты легких блюд, с которыми справится даже новичок

Сейтан: растительный стейк

Готовится из пшеничной муки. Подходит для вегетарианцев и тех, кто держит пост.

НАДО (на 2 порции): 500 г муки · 300 мл воды. Для бульона: 1 морковка · 1 луковица · 1/2 ч. ложки зерен кориандра · 10 горошин черного перца · 5 горошин душистого перца · 2 лавровых листа · 2 гвоздички · щепотка чили · 1/2 ч. ложки итальянских трав · 25 г корней петрушки · 3 ст. ложки соевого соуса · соль · 1 л воды. Для маринада: 1 ч. ложка паприки · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1/2 ч. ложки кориандра · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

В миске замешиваем мягкое, нелипкое тесто из муки и 300 мл воды. Накрываем пленкой оставляем на 1 час при комнатной температуре. Варим насыщенный бульон, крупно нарезав лук и морковь и добавив специи. Заливаем 1 л воды и варим 30 минут. Процеживаем. Тесто заливаем большим количеством воды. Разминаем его, давая выйти крахмалу. Когда вода станет белой, меняем ее, и так 8 — 10 раз, пока вода не станет почти прозрачной. У вас останется кусок пшеничной клейковины весом примерно 200 г. Раскатываем оставшееся тесто максимально тонко. Посыпаем смесью для маринада. Сворачиваем плотный рулет и скручиваем его в жгут. Жгут завязываем по всей длине неплотными узелками — сколько получится. Обжариваем его на масле до румяности, прижимая лопаткой, и заливаем бульоном. Добавляем соевый соус, варим 40 минут. Сейтан увеличится в размере. Вынимаем сейтан из бульона, обжариваем до корочки и подаем как стейк. По текстуре он очень напоминает мясо.

Рыбный пирог с горошком

Один из любимых пирогов знаменитого шефа Джейми Оливера. В нашей традиции это скорее запеканка.

НАДО (на 8 порций): 1 кг картофеля · 400 г мороженого зеленого горошка · 1 лимон · 40 г сливочного масла · 2 морковки · 2 луковицы · 500 мл молока · немного оливкового масла · 300 г филе лосося (или любой красной рыбы) · 200 г филе любой белой рыбы · 65 г муки · 100 г замороженного шпината · 125 г очищенных креветок · 1 ч. ложка горчицы с горкой · 40 г сыра чеддер · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Картошку чистим и отвариваем в воде. За 2 минуты до окончания варки добавляем зеленый горошек. Сливаем воду и делаем пюре, посолив-поперчив и добавив сливочное масло и цедру лимона. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке и жарим на сковороде на ложке оливкового масла до мягкости, помешивая. Молоко доводим до кипения в кастрюльке. Затем погружаем в него рыбное филе и варим 10 минут. Вынимаем филе и выкладываем на тарелку. Добавляем муку в морковь и лук, перемешиваем и понемногу добавляем молоко. Готовим, помешивая, чтобы получился соус. Добавляем шпинат и увариваем его. Солим-перчим. Выключаем огонь. Нарезаем рыбу на кусочки (можно разобрать пальцами), удаляя возможные косточки и кусочки кожи. Добавляем креветки, горчицу, сок половинки лимона, тертый чеддер и перемешиваем.

Форму для запекания смазываем маслом. Кладем сначала лук с морковью и шпинатом, затем кусочки рыбы с креветками и сыром и сверху выкладываем пюре. Вилкой формируем на поверхности неровности. Запекаем в духовке 30 — 40 минут до красивой золотистости при 180 °С.

Зеленая паста

Если исключить пармезан, получится отличный постный рецепт.

НАДО (на 6 порций): 6 перьев зеленого лука · 1 лук-порей · пригоршня соцветий брокколи · 2 зубчика чеснока · немного оливкового масла · 100 г замороженного шпината · 2 пригоршни мороженого зеленого горошка · 450 г сухих макарон · 50 г пармезана · зелень для подачи (петрушка или базилик) · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Нарезаем перья лука. Шинкуем порей. Разбираем брокколи на соцветия и стебли. В сотейнике разогреваем масло и кладем лук, порей и нарезанные стебли брокколи. Добавляем измельченный чеснок. Добавляем шпинат и горошек, солим-перчим. Томим 10 — 15 минут, помешивая. Отвариваем пасту, добавив соцветия брокколи за 2 минуты до окончания варки. Стакан воды из кастрюли с пастой добавляем в сотейник с овощами, увариваем в густой соус, при желании пробиваем блендером. Пасту с брокколи откидываем на дуршлаг и добавляем в сотейник. Перемешиваем, добавив пахучего оливкового масла, тертый пармезан и рубленую петрушку или базилик.

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