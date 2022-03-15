Легко и быстро: куриные стрипсы как в «Макдоналдсе» от Бельковича

На четыре порции у шеф-повара СТС ушло 313 рублей.

Ингредиенты:

Куриное филе грудки 2 шт. 430 г (93 р.)

Сыр чеддер 50 г (41 р.)

Брокколи 170 г (42 р.)

Плавленый сыр 24 г (9 р.)

Фундук 110 г (119 р.)

Кардамон 1 г (4 р.)

Мускатный орех 1 г (3 р.)

Растительное масло 30 (2 р.)

Вода

Соль

Итого: 4 порции = 313 р., 1 порция = 78 р.

Приготовление:

Брокколи режем пополам.

Кипятим в кастрюле воду, добавляем мускатный орех, кардамон, затем забрасываем брокколи и варим около 3-4 минут.

Совет от шефа: «Главное, не переварить брокколи, соцветия должны слегка хрустеть».

Готовую брокколи перекладываем на тарелку, чтобы стекла лишняя вода.

Филе режем по диагонали тонкими кусочками.

Фундук перемалываем в блендере до средней крошки.

Сковороду разогреваем на плите и наливаем 30 мл растительного масла.

Куриные слайсы обваливаем в ореховой крошке, солим и жарим до золотистой корочки.

Сливаем воду от брокколи, оставив чуть-чуть жидкости. Трем на крупной терке чеддер и отправляем в кастрюлю.

Добавляем к чеддеру плавленый сыр, ставим кастрюлю на медленный огонь и, перемешивая венчиком, доводим до однородной консистенции.

Сервировка:

Выкладываем брокколи на порционные тарелки, рядом кладем куриные стрипсы и поливаем сырным соусом.

Приятного аппетита!

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