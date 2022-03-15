Легко и быстро: куриные стрипсы как в «Макдоналдсе» от Бельковича

Ингредиенты:
- Куриное филе грудки 2 шт. 430 г (93 р.)
- Сыр чеддер 50 г (41 р.)
- Брокколи 170 г (42 р.)
- Плавленый сыр 24 г (9 р.)
- Фундук 110 г (119 р.)
- Кардамон 1 г (4 р.)
- Мускатный орех 1 г (3 р.)
- Растительное масло 30 (2 р.)
- Вода
- Соль
Итого: 4 порции = 313 р., 1 порция = 78 р.
Приготовление:
Брокколи режем пополам.
Кипятим в кастрюле воду, добавляем мускатный орех, кардамон, затем забрасываем брокколи и варим около 3-4 минут.
Совет от шефа: «Главное, не переварить брокколи, соцветия должны слегка хрустеть».
Готовую брокколи перекладываем на тарелку, чтобы стекла лишняя вода.
Филе режем по диагонали тонкими кусочками.
Фундук перемалываем в блендере до средней крошки.
Сковороду разогреваем на плите и наливаем 30 мл растительного масла.
Куриные слайсы обваливаем в ореховой крошке, солим и жарим до золотистой корочки.
Сливаем воду от брокколи, оставив чуть-чуть жидкости. Трем на крупной терке чеддер и отправляем в кастрюлю.
Добавляем к чеддеру плавленый сыр, ставим кастрюлю на медленный огонь и, перемешивая венчиком, доводим до однородной консистенции.
Сервировка:
Выкладываем брокколи на порционные тарелки, рядом кладем куриные стрипсы и поливаем сырным соусом.
Приятного аппетита!
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