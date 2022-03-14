«Мужчина оценит»: Костенко рассказала, как поджарить картофель так, чтобы он получился вкусным и румяным

На днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов создали семейный телеграм-канал. Именно там модель поделилась способом приготовления любимого многими блюда. Многодетная мама рассказала, как поджарить картофель так, чтобы он получился вкусным и румяным.

«Мужчина оценит», — написала Костенко.

Ингредиенты: картофель, соль, лук, подсолнечное масло, сало, лавровый лист, чеснок.

Способ приготовления: нагреваем подсолнечное масло, добавляем сало и лавровые листики (3-4 шт.), затем картошку, соль, лук, в самом конце — чеснок (можно через пресс пропустить). Готово (лавровые листики и сало изъять).

Добавим, ранее Лиана Шульгина рассказала, как приготовить картофель с индейкой.

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