Анита Цой поделилась рецептом «хрустального хлебушка»

Певица Анита Цой поделилась со своими поклонниками в Telegram рецептом комплемента под названием «хрустальный хлебушек».

«Самый необычный, модный и удивительный тренд нашего времени. Придумал его Альберт Адриа, а я добавила изюминки в дизайн. Такого дизайна вы точно нигде не найдете!» — написала артистка, опубликовав фото своей версии блюда.

Ингредиенты:

650 гр. холодной воды;

20 гр. картофельного крахмала;

20 гр. крахмала кузу или кукурузного крахмала;

50 гр. 20%-ной сметаны;

50 гр. сырного крема;

3 гр. зелени (укроп или кинза);

соль и сахар по вкусу.

В сотейнике в холодной воде нужно замешать два вида крахмала, чтобы не было комочков. Затем поставить на средний огонь и помешивать 6-7 минут до загустения.

Потом разлить крахмальную массу в силиконовую прямоугольную форму в шахматной порядке. Поставить ее в духовку на 1 час при температуре 160 градусов и влажности 50%. Далее переключить температуру на 120 градусов и держать еще от 30-60 минут.

А в это время замешать крем из сметаны, сырного крема, зелени, соли и сахара и залить, полученную массу в кулинарный пакет.

Аккуратно достаем из силиконовой формы «хрустальные хлебушки» и смазываем их тонким слоем растительного масла. Затем срезаем маленькими ножницами «шапочку» хлебушка и украшаем его кремом и другими ингредиентами. Цой для этого использовала перья зеленого лука, маслины, свекольную пудру и рыбную игру.

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