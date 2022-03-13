Фирменные ленивые вареники с вишней от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 226 рублей.

Ингредиенты:

Творог 9% 200 г (98 р.)

Яйцо 1 шт. (10 р.)

Мука 5 ст. ложек с горкой (150 г) (8 р.)

Сахар 2 ст. ложки с горкой (3 р.)

Соус:

Вишня свежезамороженная 300 г (74 р.)

Сахар 2 ст. ложки с горкой (3 р.)

Крахмал 1 ч. ложка (1 р.)

Сливочное масло 20 г (16 р.)

Мята свежая 4 веточки (13 р.)

Итого: 2 порции = 226 р., 1 порция = 113 р.

Приготовление:

Творог мнем вилкой, добавляем яйцо, 2 ст. ложки с горкой сахара, муку и перемешиваем до однородной консистенции. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 10 минут.

Совет от шефа: «Фишка – небольшое количество муки, чтобы вареники получились более творожные».

Вишню перекладываем в глубокую сковороду или сотейник, всыпаем 2 ст. ложки сахара и томим на медленном огне, чтобы постепенно растаяла вишня и растопился сахар.

Крахмал (1 ч. ложка) разводим в 50 мл воды. Когда вишня начнет закипать, вливаем небольшими порциями разведенный крахмал, ориентируясь на густоту консистенции.

В конце в горячий соус добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем, пока не растопится.

На стол насыпаем муку (1 ст. ложка с горкой) и перекладываем тесто, обсыпаем со всех сторон и скатываем в колбаску. Разрезаем на небольшие кусочки и слегка спрессовываем.

Отправляем кусочки теста в кипящую воду. Когда вареники всплывут — варим еще 2 минуты.

Сервировка:

На порционные тарелки наливаем вишневый соус, сверху выкладываем вареники и украшаем мелко нарубленной мятой.

Приятного аппетита!

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