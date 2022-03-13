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Фирменные ленивые вареники с вишней от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 226 рублей.

Фирменные ленивые вареники с вишней от Бельковича
Ленивые вареники с вишней. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Творог 9% 200 г (98 р.)
  • Яйцо 1 шт. (10 р.)
  • Мука 5 ст. ложек с горкой (150 г) (8 р.)  
  • Сахар 2 ст. ложки с горкой (3 р.)

Соус:

  • Вишня свежезамороженная 300 г (74 р.)
  • Сахар 2 ст. ложки с горкой (3 р.)
  • Крахмал 1 ч. ложка (1 р.)
  • Сливочное масло 20 г (16 р.)
  • Мята свежая 4 веточки (13 р.)

Итого: 2 порции = 226 р., 1 порция = 113 р.

Приготовление:

Творог мнем вилкой, добавляем яйцо, 2 ст. ложки с горкой сахара, муку и перемешиваем до однородной консистенции. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 10 минут.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Фишка – небольшое количество муки, чтобы вареники получились более творожные».

Фото: СТС

Вишню перекладываем в глубокую сковороду или сотейник, всыпаем 2 ст. ложки сахара и томим на медленном огне, чтобы постепенно растаяла вишня и растопился сахар.

Крахмал (1 ч. ложка) разводим в 50 мл воды. Когда вишня начнет закипать, вливаем небольшими порциями разведенный крахмал, ориентируясь на густоту консистенции.

Фото: СТС

В конце в горячий соус добавляем кусочек сливочного масла и перемешиваем, пока не растопится.

Фото: СТС

На стол насыпаем муку (1 ст. ложка с горкой) и перекладываем тесто, обсыпаем со всех сторон и скатываем в колбаску. Разрезаем на небольшие кусочки и слегка спрессовываем.

Отправляем кусочки теста в кипящую воду. Когда вареники всплывут — варим еще 2 минуты.

Фото: СТС

Сервировка:

На порционные тарелки наливаем вишневый соус, сверху выкладываем вареники и украшаем мелко нарубленной мятой.

Приятного аппетита!

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