Яркий и остренький салатик: Емельяненко нарезал соломкой огурчик с перцем и залил азиатской заправкой с чесночком

Кулинар уверен, что эта закуска понравится многим.

Известный телеповар Василий Емельяненко поделился рецептом салата в азиатском стиле с огурцом и сладким перцем.

«Кайф гарантирую! Это очень вкусно! Настаиваю, чтобы это приготовили!» — сказал шеф на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: свежий огурец — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., красный лук — 1 шт., соевый соус — 1 ст. л., рисовый уксус — 1 ст. л, сахар — 1 ч. л, кунжут — ½ ст. л, копченая паприка — ½ ч. л., черный перец, чеснок — зубчик.

Обжарить кунжут. Нарезать тонкой соломкой болгарский перец, лук.

Бросить в сковороду к кунжуту, капнуть немного растительного масла. Быстро обжарить овощи, совсем немного, подбрасывая на сковороде.

Нашинковать огурчик тоже соломкой. Отправить его в миску, посыпать копченой паприкой, перцем, сахаром, налить рисовый уксус, а также соевый соус по вкусу.

Бросить обжаренные овощи в огурцы. Заправить перетертым чесноком, добавить по вкусу соевого соуса, соли. Перемешать.

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