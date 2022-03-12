Сытные блюда для Великого поста

Паста-салат

В составе базовые ингредиенты, их можно менять по собственному усмотрению. Например, никто вас не осудит, если вы вместо брокколи нашинкуете сладкий перец. Хороший вариант для перекуса на работе.

НАДО (на 4 порции): 250 г макарон · 400 г консервированной фасоли или нута · 150 г брокколи · 60 г тертой моркови · 1 небольшая красная луковица · пара веточек петрушки · 60 мл оливкового масла · 60 мл красного винного уксуса · 1 зубчик чеснока · 1 ч. ложка сушеного орегано · 300 г помидорок черри · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Пасту отвариваем, брокколи припускаем на пару или в кипятке. Морковь натираем на терке, лук шинкуем полукольцами, чеснок пропускаем через пресс, петрушку мелко режем, помидорки режем пополам, фасоль или нут откидываем на сито. В большой миске смешиваем пасту, фасоль или нут, помидорки, брокколи, морковь, лук, петрушку. Отдельно делаем заправку: смешиваем оливковое масло, уксус, чеснок, орегано, соль-перец и перемешиваем. Поливаем салат и перемешиваем. Подаем сразу или храним в холодильнике или перекладываем в контейнеры и храним в течение 5 дней.

Бургер с фасолевой котлетой

НАДО (на 4 шт.): 2 банки темной фасоли (без соуса) · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 2 морковки · 50 г овсяных хлопьев быстрого приготовления · 1 ч. ложка соевого соуса · 1 ч. ложка оливкового масла · 1 ч. ложка зиры · 1/2 ч. ложки зерен кориандра · 1/2 ч. ложка молотого чили · соль · перец · 4 готовые булочки для бургеров · половинка авокадо или 1 огурец · салатные листы · 1 томат · горчица.

ГОТОВИМ:

Мелко режем лук, давим чеснок, натираем морковь. На сковороде разогреваем ложку масла, выкладываем лук, чеснок, солим-перчим, жарим до прозрачности лука. Добавляем морковь, зиру, кориандр, чили, перемешиваем. Томим до мягкости моркови. Перекладываем содержимое сковороды в миску. Добавляем фасоль (предварительно слейте воду), соевый соус, овсяные хлопья и превращаем в пюре при помощи картофельного пресса. Формируем четыре шарика, плющим их в котлеты по размеру булочек и кладем на 30 минут в морозильник. Обжариваем на масле до румяности, как обычные котлеты, и затем собираем бургеры.

Пастуший пирог с грибами

Все как обычно, просто без мясного фарша и овощей побольше. Не игнорируйте специи — они тут важны как никогда.

НАДО (на 6 порций): 5 больших картофелин · 3 морковки · 3 стебля сельдерея · 1/2 большой луковицы · 150 г измельченных шампиньонов или вешенок · 1 ч. ложка муки · по 1 веточке тимьяна и шалфея (можно заменить сушеными, по 1/2 ч. ложки) · 4 зубчика чеснока · 450 мл овощного бульона или воды · 70 мл красного сухого вина · соль · перец · любое растительное молоко (соевое, рисовое, овсяное) для пюре · растительное масло · 1 ч. ложка томатной пасты.

ГОТОВИМ:

Картофель чистим и ставим вариться в подсоленной воде. Мелко шинкуем или натираем морковь, режем сельдерей, лук и тушим на растительном масле 5 минут. Добавляем нарезанные грибы и тушим до уменьшения грибов в объеме. Добавляем измельченный чеснок, солим-перчим. Добавляем томатную пасту, муку, тимьян и шалфей. Вливаем понемногу бульон (не переборщите) и вино, перемешиваем. Тушим до загущения. Картофель превращаем в пюре, добавив растительное молоко. Выкладываем овощную массу на противень и сверху покрываем слоем пюре. Разравниваем, при помощи вилки и ложки украшаем поверхность произвольным трафаретным рисунком. Сбрызгиваем растительным маслом и выпекаем 20 или более минут при 180 °С до румяной корочки.

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