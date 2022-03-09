Закуска на скорую руку: рыба в необычном кляре с огуречным соусом

Ингредиенты:
- Треска филе (замороженная) 140 г (70 р.)
- Мука 150 г (8 р.)
- Крахмал 75 г (14 р.)
- Пиво 280 мл (47 р.)
- Подсолнечное масло 800 мл (88 р.)
Соус:
- Огурец среднеплодный ½ шт. (27 р.)
- Греческий йогурт 100 г (21 р.)
- Мята 3 веточки (9 р.)
- Винный уксус 1 ст. ложка (4 р.)
- Соль
Итого: 2 порции = 288 р., 1 порция = 144 р.
Приготовление:
Треску заранее размораживаем.
В кастрюлю наливаем растительное масло 800 мл и нагреваем до температуры фритюра около 200 градусов.
Муку смешиваем с крахмалом, вливаем пиво, одновременно замешивая венчиком до однородной консистенции.
Совет от шефа: «Фишка блюда – кляр на пиве с крахмалом, благодаря пиву кляр будет воздушный, а крахмал придаст хрустящую корочку».
Нарезаем рыбу крупными кусками и отправляем в кляр, хорошенько обваливаем и отправляем кусочки в обильном кляре во фритюр. Обжариваем около 4 минут до золотистой корочки.
Огурец трем на крупной терке, добавляем йогурт, 1 ст. ложку винного уксуса, мелко нарезанные листики мяты, солим. Перемешиваем.
Сервировка:
Хрустящую рыбку в кляре перекладываем в сеточку для фри и подаем с йогуртово-огуречным соусом.
Приятного аппетита!
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