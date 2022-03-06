Все, как мы любим! Готовим аппетитный блинный торт со скумбрией и яйцом по Бельковичу

Известный телеповар Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом аппетитного пирога с копченой скумбрией, яйцом и сливочным сыром.

Ингредиенты на 6 порций: блины — 6 шт., скумбрия горячего копчения — 2 шт., сливочный сыр — 400 г, сметана — 250 г, зелень свежая – 30 г, яйцо — 4 шт.

Смешать сметану с сыром, добавить мелко нарубленную зелень. Копченую скумбрию очистить от кожи и разобрать на кусочки.

Положить блин на тарелку. Намазать его соусом, разложить рыбку, потом натереть сверху белок яйца, все слои повторить. Сверху натереть яичный желток.

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