Самая вкусная запеченная свиная шейка от Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 179 рублей.

Ингредиенты:

Свиная шея 3 кг (1470 р.)

Горчица зерновая 380 г (188 р.)

Аджика 2 ч. ложки с горкой (14 р.)

Мед 2 ст. ложки (20 р.)

Тимьян свежий 15 веточек (20 р.)

Чеснок 6 зубчиков (10 р.)

Копченая паприка 1/2 ст. ложки (4 р.)

Лук шалот 100 г (64 р.)

Вода 250 мл

Соль

Перец

Итого: 10 порций = 1790 р., 1 порция = 179 р.

Приготовление:

Шалот режем мелким кубиком и перекладываем в миску. К луку добавляем зерновую горчицу (380 г), 2 ч. ложки с горкой аджики, 2 ст. ложки меда, 6 зубчиков измельченного чеснока, листики тимьяна, солим, перчим, перемешиваем.

Свиную шею перекладываем в форму для выпекания, поливаем маринадом и обильно смазываем со всех сторон, вливаем по бокам небольшое количество воды (около 250 мл).

Свинину накрываем слоем пергаментной бумаги и 3 слоями фольги, хорошенько закрепляем края фольги к форме. Отправляем в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа 20 минут.

Аккуратно убираем слои фольги от запеченной свинины, переливаем маринад с выделившимся соком в отдельный сотейник. Свинину поливаем небольшим количеством сока и отправляем обратно в духовку на 15 минут при 220 градусах или режим гриль.

Сок в сотейнике вывариваем до густоты на среднем нагреве. В конце добавляем ½ ст. ложки копченной паприки и перемешиваем.

Сервировка:

Свинину нарезаем на порционные кусочки, перекладываем на порционные тарелки и поливаем соусом.

Приятного аппетита!

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