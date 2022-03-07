«Есть секрет»: фирменный гороховый суп на копченых ребрах от Бельковича

На десять порций у Александра Бельковича ушло 364 рубля.

Ингредиенты:

Горох сушеный 200 г (16 р.)

Ребра свиные копченые 680 г (231 р.)

Морковь 5 шт. (40 р.)

Лук репчатый 2 шт. (6 р.)

Картофель 2 шт. (10 р.)

Укроп пучок маленький (6 р.)

Сливочное масло 30 г (21 р.)

Чеснок 5 зубчиков (8 р.)

Хлеб белый 2/3 батона (21 р.)

Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)

Перец душистый 5 горошин (2 р.)

Лавровый лист 1 шт. (1 р.)

Вода 3,5 л

Соль

Итого: 10 порций = 364 р., 1 порция = 36 р.

Приготовление:

Ребрышки перекладываем в кастрюлю и заливаем 3,5 л воды, варим в течение 1 часа.

Через 30 минут ребрышки разрезаем и отправляем обратно в кастрюлю.

Горох заранее замочим в воде на ночь. Половину набухшего гороха отправляем к ребрышкам.

Совет от шефа: «Горох надо добавлять частями, чтобы суп не превратился в кашу».

Морковь (3 шт.) чистим и нарезаем средним кубиком. На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем морковь.

Туда же отправляем лук.

Через 15-20 минут после варки первой части гороха добавляем вторую часть и доводим до кипения, затем закидываем обжаренные овощи.

Картофель чистим и нарезаем крупным кубиком.

Овощи доводим до кипения, варим 10 минут, вытаскиваем ребрышки из супа и добавляем картофель. Варим до готовности.

Ближе к концу добавляем лавровый лист и душистый перец. Суп солим за 5 минут до конца приготовления.

Снимаем с ребер мясо, нарезаем средними и мелкими кусочками, перекладываем в суп в конце.

Морковь (2 шт.) чистим и нарезаем на мелкой терке, добавляем небольшое количество воды и даем постоять. Отжимаем морковный сок через сито в суп, доводим до кипения и выключаем нагрев.

Совет от шефа: «Секрет яркого горохового супа – добавить морковный сок в конце приготовления».

Белый хлеб нарезаем средними кубиками.

На разогретую сковороду отправляем кусочек сливочного масла и измельченные зубчики чеснока, когда масло растопится забрасываем кубики хлеба и обжариваем до золотистой корочки на медленном огне. В конце добавляем мелко нарезанный укроп.

Сервировка:

Переливаем суп в порционные тарелки, посыпаем мелко нарзанным укропом и подаем с гренками.

Приятного аппетита!

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