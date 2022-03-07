«Есть секрет»: фирменный гороховый суп на копченых ребрах от Бельковича

Ингредиенты:
- Горох сушеный 200 г (16 р.)
- Ребра свиные копченые 680 г (231 р.)
- Морковь 5 шт. (40 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (6 р.)
- Картофель 2 шт. (10 р.)
- Укроп пучок маленький (6 р.)
- Сливочное масло 30 г (21 р.)
- Чеснок 5 зубчиков (8 р.)
- Хлеб белый 2/3 батона (21 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Перец душистый 5 горошин (2 р.)
- Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
- Вода 3,5 л
- Соль
Итого: 10 порций = 364 р., 1 порция = 36 р.
Приготовление:
Ребрышки перекладываем в кастрюлю и заливаем 3,5 л воды, варим в течение 1 часа.
Через 30 минут ребрышки разрезаем и отправляем обратно в кастрюлю.
Горох заранее замочим в воде на ночь. Половину набухшего гороха отправляем к ребрышкам.
Совет от шефа: «Горох надо добавлять частями, чтобы суп не превратился в кашу».
Морковь (3 шт.) чистим и нарезаем средним кубиком. На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и обжариваем морковь.
Туда же отправляем лук.
Через 15-20 минут после варки первой части гороха добавляем вторую часть и доводим до кипения, затем закидываем обжаренные овощи.
Картофель чистим и нарезаем крупным кубиком.
Овощи доводим до кипения, варим 10 минут, вытаскиваем ребрышки из супа и добавляем картофель. Варим до готовности.
Ближе к концу добавляем лавровый лист и душистый перец. Суп солим за 5 минут до конца приготовления.
Снимаем с ребер мясо, нарезаем средними и мелкими кусочками, перекладываем в суп в конце.
Морковь (2 шт.) чистим и нарезаем на мелкой терке, добавляем небольшое количество воды и даем постоять. Отжимаем морковный сок через сито в суп, доводим до кипения и выключаем нагрев.
Совет от шефа: «Секрет яркого горохового супа – добавить морковный сок в конце приготовления».
Белый хлеб нарезаем средними кубиками.
На разогретую сковороду отправляем кусочек сливочного масла и измельченные зубчики чеснока, когда масло растопится забрасываем кубики хлеба и обжариваем до золотистой корочки на медленном огне. В конце добавляем мелко нарезанный укроп.
Сервировка:
Переливаем суп в порционные тарелки, посыпаем мелко нарзанным укропом и подаем с гренками.
Приятного аппетита!
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