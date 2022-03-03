«Постепенно вливаем молоко»: Дарья Пынзарь поделилась легким рецептом блинов

Бизнесвумен Дарья Пынзарь опубликовала в личном микроблоге рецепт блинов. Знаменитость решила удивить родных во время Масленой недели.

Пынзарь использовала 250 миллилитров молока и столько же воды. Также Дарья взяла два яйца, три столовых ложки сахара, чайную ложку ванильного сахара, половину чайной ложки соли, 200 граммов муки, две столовых ложки сливочного масла и три столовых ложки растительного масла.

Дарья влила молоко комнатной температуры к взбитым яйцам.

«Рецепт для вас. Постепенно вливаем молоко, аккуратно вводим!» — отметила Дарья.

Далее знаменитость добавила воды и продолжила взбивать миксером консистенцию. А затем Пынзарь положила муку.

«Растопила сливочное масло, добавлю в блинное тесто», — рассказала о следующем шаге бизнес-леди.

Затем Дарья приступила к жарке блинов на раскаленной сковороде. Примечательно, что муж Пынзарь поправил любимую. Сергей Пынзарь указал жене на неправильный способ жарки блинов. В итоге предприниматель сам встал за плиту.

Напомним, ранее Дарья Пынзарь показала, как делает холодец на бульоне из говядины.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.