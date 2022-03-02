Ярко, натурально, празднично! Как приготовить разноцветные блины по Емельяненко

Они получаются вкусными, мягкими и красивыми.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» Василий Емельяненко обнародовал интересный рецепт разноцветных блинов.

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«Блины получаются очень эластичными, нежными и настолько вкусными, что рекомендую готовить с запасом, чтобы всем досталось», — прокомментировал известный телеповар.

Ингредиенты для трех видов блинов: мука – 125 г, сахар – 30 г, соль – 4 г, яйца – 2 шт., вода (морковный сок, черничный морс) – 200 мл, молоко – 200 мл, растопленное сливочное масло – 6 ст. ложек, цедра одного апельсина, растительное масло.

В миску с мукой вбить яйца, добавить сахар, соль, молоко. Взбить. Тесто разделить на три равные части.

В первую часть положить цедру одного апельсина, 200 мл воды, две столовые ложки растопленного сливочного масла. Пожарить на раскаленной сковороде, смазанной маслом.

Во вторую миску с базовым тестом налить 200 мл морковного сока, две столовые ложки растопленного сливочного масла и перемешать. Пожарить.

В третью миску налить 200 мл черничного морса, добавить пару ложек растопленного сливочного масла и перемешать. Пожарить, подать три вида к столу!

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