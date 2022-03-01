Дешево, вкусно, без дрожжей! Как сделать карельские пирожки – калитки – с пшенкой из ржаной муки по Емельяненко

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился древним рецептом карельских калиток.
«Калитки — пирожки из ржаной муки с открытой начинкой и защепленными краями. Начинка может быть различная, но мы не будем далеко уходить от оригинальности рецепта и приготовим с пшенной кашей. Обязательно приготовьте, вам очень понравится», — настоял телеповар.
Ингредиенты для теста: ржаная мука — 600 г, кефир простокваша или нежирная сметана — 270 мл, вода — 70 мл, соль — 10 г. Ингредиенты для начинки: пшенная крупа, молоко, соль, сахар, сметана 25% — 3 ст. ложки, растопленное сливочное масло — 4 ст. ложки.
Пшенную крупу тщательно промыть в горячей воде, сварить в подсоленной воде. Залить молоком, добавить по вкусу сахар, варить на небольшом огне, пока крупа полностью не разварится.
По мере необходимости добавлять молоко. Как только крупа разварится, бросить в нее пару столовых ложек растопленного сливочного масла, перемешать, убрать с огня.
В миску с мукой и солью налить кефир, смешанный с водой, и хорошо вымесить. Из теста сформировать колобок, завернуть в пищевую пленку и оставить при комнатной температуре на 30 минут.
Пока тесто отдыхает, сделать намазку. В миску со сметаной налить две столовые ложки растопленного сливочного масла и перемешать.
Из отдохнувшего теста скатать колбаску и нарезать на небольшие кусочки. Их раскатать в лепешки толщиной не более 2–3 мл, пекарским кольцом срезать неровные края.
Положить в полиэтилен, чтобы не сохли и не обветривались. В середину лепешек выложить пшенную начинку и защепить аккуратно края гармошкой. На противень, покрытый пергаментом, выложить калитки, сверху нанести намазку.
Выпекать на 180 градусах 12–14 минут.
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