Макароны по-флотски: самый правильный рецепт от Бельковича

Ингредиенты:
- Букатини (длинные толстые макароны с дыркой по центру) 320 г (114 р.)
- Фарш говяжий 400 г (208 р.)
- Морковь 1 шт. (8 р.)
- Лук 1 шт. (3 р.)
- Томаты в с/с 200 г (30 р.)
- Огурцы маринованные 2 шт. (23 р.)
- Твердый сыр 50 г (58 р.)
- Петрушка 1 веточка (3 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Перец
- Соль
Итого: 4 порции = 449 р., 1 порция = 112 р.
Приготовление:
В кипящую подсоленную воду отправляем макароны и варим около 9 минут до готовности.
Лук и морковь чистим и нарезаем средним кубиком.
В глубокую разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и забрасываем морковь, слегка обжариваем. Добавляем лук и обжариваем вместе с морковью.
Когда уйдет влага из овощей, добавляем фарш и обжариваем, постоянно помешивая.
Томаты в собственном соку режем небольшими кусочками и отправляем к фаршу, вливаем небольшое количество сока (40 — 50 мл).
Маринованные огурцы режем небольшими кусочками и отправляем к фаршу.
Как только фарш в соусе начнет закипать, солим парой щепоток, перчим по вкусу, перемешиваем и тушим на медленном огне еще 8 минут.
Готовые макароны отправляем к фаршу и хорошенько перемешиваем.
Сыр трем на мелкой терке и отправляем к макаронам.
Сервировка:
Макароны перекладываем на порционные тарелки, украшаем нарезанной петрушкой и тертым сыром.
Приятного аппетита!
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