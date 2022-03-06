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Макароны по-флотски: самый правильный рецепт от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 449 рублей.

Макароны по-флотски: самый правильный рецепт от Бельковича
Макароны по-флотски. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Букатини (длинные толстые макароны с дыркой по центру) 320 г (114 р.)
  • Фарш говяжий 400 г (208 р.)
  • Морковь 1 шт. (8 р.)
  • Лук 1 шт. (3 р.)
  • Томаты в с/с 200 г (30 р.)
  • Огурцы маринованные 2 шт. (23 р.)
  • Твердый сыр 50 г (58 р.)
  • Петрушка 1 веточка (3 р.)
  • Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
  • Перец
  • Соль

Итого: 4 порции = 449 р., 1 порция = 112 р.

Приготовление:

В кипящую подсоленную воду отправляем макароны и варим около 9 минут до готовности.

Фото: СТС

Лук и морковь чистим и нарезаем средним кубиком.

В глубокую разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и забрасываем морковь, слегка обжариваем. Добавляем лук и обжариваем вместе с морковью.

Фото: СТС

Когда уйдет влага из овощей, добавляем фарш и обжариваем, постоянно помешивая.

Фото: СТС

Томаты в собственном соку режем небольшими кусочками и отправляем к фаршу, вливаем небольшое количество сока (40 — 50 мл).

Маринованные огурцы режем небольшими кусочками и отправляем к фаршу.

Фото: СТС

Как только фарш в соусе начнет закипать, солим парой щепоток, перчим по вкусу, перемешиваем и тушим на медленном огне еще 8 минут.

Готовые макароны отправляем к фаршу и хорошенько перемешиваем.

Фото: СТС

Сыр трем на мелкой терке и отправляем к макаронам.

Сервировка:

Макароны перекладываем на порционные тарелки, украшаем нарезанной петрушкой и тертым сыром.

Приятного аппетита!

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