Рецепт советских столовых: делаем тонкие и быстрые блинные беляши по Емельяненко

Известный шеф-повар Василий Емельяненко в эфире YouTube-шоу Gadget Chef предложил вспомнить забытый рецепт быстрых беляшиков советских столовых.

«Без особой мороки и замешивания теста. Классный рецепт, рекомендую повторить и попробовать», — сказал телеповар.

Ингредиенты для теста: мука – 170 г, яйца — 3 шт., молоко — 400 мл, растительное масло — 50 мл, сахар — 40 г, соль — 5 г. Ингредиенты для начинки: фарш говяжий — 400 г, лук — 2 шт., соль и перец — по вкусу.

В миску насыпать сахар, налить молоко, растительное масло и добавить немного соли. Разбить три яйца, насыпать муку, пробить блендером. Тесто готово.

Мелко нарезать лук, положить фарш, добавить соль, перец, перемешать.

На разогретую сковороду с растительным маслом налить тесто, выложить начинку и свернуть блин вдвое. Беляши периодически переворачивать, пока не приготовится начинка.

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