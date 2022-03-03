С икрой, сметаной и овсяной мукой: какие блины на столе у наших звезд

Диетолог дала совет, как избежать риска набрать несколько лишних килограммов за время Масленицы.

28 февраля началась масленичная неделя. После нее православные зайдут в Великий пост, который протянется до Пасхи, а пока есть возможность полакомиться вкусными блинами.

Это угощение на столе у многих знаменитостей. Например, Виктория Боня готовит блины по рецепту свой домработницы из Сибири. И хотя телеведущая признается, что от этих вкусных блинчиков появляются на талии лишние сантиметры, пару раз в год порадовать себя таким угощением можно.

«У меня когда-то работала женщина из Сибири и она готовила потрясающие блинчики на завтрак. В какой-то момент я поняла, что начала поправляться. С блинчиками завязали, но рецепт я запомнила навсегда, больше таких вкусных блинчиков не пробовала. У них и корочка хрустящая и жевать не нужно, таят во рту», — делится Виктория.

Рецепт блинов от Виктории Бони:

2 яйца,

соль,

2 ст. ложки сахара,

2 стакана молока (один используется сразу, второй добавляется после муки),

сода на кончике ножа,

10 ложек муки.

3 ст.ложки подсолнечного масла.

Взбиваем все венчиком. Получается консистенция густой сметаны. Затем разогреваем до горяча второй стакан молока и вливаем в густое тесто.

«Чтобы первый блин не был комом, нужно очень сильно прогреть сковороду. Вот тогда получится отлично. Я еще каждый блинчик смазываю маслом, чтобы не застывали. Из начинок люблю со сметаной, клубничным вареньем, мясом, а дочка обожает блинчики с «Нутеллой», — поделилась Виктория.

Телеведущая Роза Сябитова тоже обожает блинчики со сметаной, а еще с икрой.

«Причем именно с красной. Я дитя Советского союза и обожаю блины с красной икрой, с черной не так вкусно получается. Еще очень уважаю сметану. Это тоже из СССР. И хотя я стараюсь не есть сахар, но иногда позволяю себе. После икры сметана с сахаром у меня — лучшая начинка для блинов. Это улет. А если еще фермерская сметанка, то бесподобно», — призналась Роза Раифовна.

Если есть опасение, что блинчики прибавят лишние килограммы, то выход из ситуации подсказывает диетолог Нурия Дианова. Она советует смешивать пшеничную и льняную муку или добавлять овсяную.

«Если есть проблемы с пищеварением, то блинчики нужно делать на кефире или воде. Если нет – то на молоке», — советует эксперт по питанию.

В вопросах сохранения стройности важно следить не только за составом продукта, но и порцией на тарелке.

«Не нужно есть одни блинчики. Соберите на тарелке блинчик, белок (например, рыба), овощи, приготовленные разным способом. Вот такое разнообразие не нанесет никакого вреда фигуре, в отличие от 5-6 блинчиков с начинкой», — заключила диетолог.

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