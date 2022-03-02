Рецепт от Бельковича: как из блинов сделать макароны фетучини

Ингредиенты:
Тесто:
- Яйцо 1 шт. (6 р.)
- Сахар 1 щепотка (1 р.)
- Мука 150 г (4 р.)
- Вода 200 мл
- Соль
- Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
Соус:
- Малина замороженная 50 г (35 р.)
- Сахарная пудра 4 ч. ложки (5 р.)
- Сливки 10 % 70 мл (12 р.)
- Сливочный сыр 60 г (32 р.)
- Подсолнечное масло 30 мл (2 р.)
Итого: 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Разбиваем яйцо и отправляем в 200 мл воды, добавляем щепотку соли, щепотку сахара, 150 г муки и взбиваем венчиком до однородной консистенции. Вливаем в тесто 10 мл подсолнечного масла и перемешиваем.
На две разогретые сковороды (можно воспользоваться одной сковородой и пожарить блины по очереди) наливаем по 15 мл подсолнечного масла, делим тесто на две части и переливаем каждую часть на отдельную сковороду. Толстые блинчики обжариваем с двух сторон до румяного цвета.
В блендер переливаем сливки, добавляем сливочный сыр, 4 ч. ложки сахарной пудры, заранее размороженную малину и перебиваем до однородной консистенции соуса.
Блины режем средними полосками, как пасту фетучини.
Сервировка:
Перекладываем блинную пасту на тарелку, поливаем соусом и украшаем целой малиной.
Приятного аппетита!
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