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Рецепт от Бельковича: как из блинов сделать макароны фетучини

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 98 рублей.

Рецепт от Бельковича: как из блинов сделать макароны фетучини
Макароны из блинов. Фото: СТС

Ингредиенты:

Тесто:

  • Яйцо 1 шт. (6 р.)
  • Сахар 1 щепотка (1 р.)
  • Мука 150 г (4 р.)
  • Вода 200 мл
  • Соль
  • Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)

Соус:

  • Малина замороженная 50 г (35 р.)
  • Сахарная пудра 4 ч. ложки (5 р.)
  • Сливки 10 % 70 мл (12 р.)
  • Сливочный сыр 60 г (32 р.)
  • Подсолнечное масло 30 мл (2 р.)

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Разбиваем яйцо и отправляем в 200 мл воды, добавляем щепотку соли, щепотку сахара, 150 г муки и взбиваем венчиком до однородной консистенции. Вливаем в тесто 10 мл подсолнечного масла и перемешиваем.

Фото: СТС

На две разогретые сковороды (можно воспользоваться одной сковородой и пожарить блины по очереди) наливаем по 15 мл подсолнечного масла, делим тесто на две части и переливаем каждую часть на отдельную сковороду. Толстые блинчики обжариваем с двух сторон до румяного цвета.

Фото: СТС

В блендер переливаем сливки, добавляем сливочный сыр, 4 ч. ложки сахарной пудры, заранее размороженную малину и перебиваем до однородной консистенции соуса.

Фото: СТС

Блины режем средними полосками, как пасту фетучини.

Сервировка:

Перекладываем блинную пасту на тарелку, поливаем соусом и украшаем целой малиной.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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