Рецепт от Бельковича: как из блинов сделать макароны фетучини

Ингредиенты:

Тесто:

Яйцо 1 шт. (6 р.)

Сахар 1 щепотка (1 р.)

Мука 150 г (4 р.)

Вода 200 мл

Соль

Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)

Соус:

Малина замороженная 50 г (35 р.)

Сахарная пудра 4 ч. ложки (5 р.)

Сливки 10 % 70 мл (12 р.)

Сливочный сыр 60 г (32 р.)

Подсолнечное масло 30 мл (2 р.)

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Разбиваем яйцо и отправляем в 200 мл воды, добавляем щепотку соли, щепотку сахара, 150 г муки и взбиваем венчиком до однородной консистенции. Вливаем в тесто 10 мл подсолнечного масла и перемешиваем.

На две разогретые сковороды (можно воспользоваться одной сковородой и пожарить блины по очереди) наливаем по 15 мл подсолнечного масла, делим тесто на две части и переливаем каждую часть на отдельную сковороду. Толстые блинчики обжариваем с двух сторон до румяного цвета.

В блендер переливаем сливки, добавляем сливочный сыр, 4 ч. ложки сахарной пудры, заранее размороженную малину и перебиваем до однородной консистенции соуса.

Блины режем средними полосками, как пасту фетучини.

Сервировка:

Перекладываем блинную пасту на тарелку, поливаем соусом и украшаем целой малиной.

Приятного аппетита!

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