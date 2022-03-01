«Фишка» в какао: фирменный блинный торт от Бельковича

Тесто:

Яйца 2 шт. — 8 рублей

Пшеничная мука 200 г — 8 рублей

Какао 200 г — 62 рубля

Молоко 1 л — 49 рублей

Сахар 100 г — 4 рубля

Масло растительное 10 мл — 1 рубль

Соль

Крем:

Сахар 100 г — 4 рубля

Крахмал кукурузный 30 г — 6 рублей

Молоко 370 мл — 18 рублей

Желток 4 шт. — 16 рублей

Кокосовая стружка 50 г — 44 рубля

Сливки 33% 500 мл — 180 рублей

Сахар 50 г — 2 рубля

Украшение:

Киви 4 шт. — 123 рубля

Приготовление:



Крем:

Отделяем желтки от белков, опускаем желтки в сотейник и ставим на плиту.

Добавляем к желткам 370 мл молока и крахмал.

Тщательно перемешиваем веничком и всыпаем кокосовую стружку.

Оставляем в сторону, чтобы крем остыл.

Тесто:

В одной миске перемешиваем муку с какао.

Совет от шефа:

Какао лучше сразу смешивать с мукой, чтобы тесто было более однородное.

Во вторую миску разбиваем яйца, добавляем пару щепоток соли, 100 г сахара, 1 л молока и перемешиваем.

Высыпаем муку с какао во вторую миску и тщательно перемешиваем.

Добавляем 5 мл растительного масла и воды, чтобы тесто не было густым.

Смазываем сковороду 5 мл растительного масла, равномерно наливаем тесто на сковороду и обжариваем блин с обеих сторон.

Взбиваем в течение 1 минуты 500 мл сливок.

Добавляем взбитые сливки в остывший крем и перемешиваем до однородной консистенции.

Смазываем каждый блин кремом и собираем в один торт, сверху и по бокам тоже покрываем слоем крема.

Убираем торт в холодильник примерно на 2-3 часа.

Совет от шефа:

В холодильнике торт лучше пропитается и будет более нежным.

Сервировка:

Нарезаем киви тонкими ломтиками и выкладываем сверху торта.

Посыпаем кокосовой стружкой и какао.

Приятного аппетита!

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