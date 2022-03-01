«Фишка» в какао: фирменный блинный торт от Бельковича

Тесто:
- Яйца 2 шт. — 8 рублей
- Пшеничная мука 200 г — 8 рублей
- Какао 200 г — 62 рубля
- Молоко 1 л — 49 рублей
- Сахар 100 г — 4 рубля
- Масло растительное 10 мл — 1 рубль
- Соль
Крем:
- Сахар 100 г — 4 рубля
- Крахмал кукурузный 30 г — 6 рублей
- Молоко 370 мл — 18 рублей
- Желток 4 шт. — 16 рублей
- Кокосовая стружка 50 г — 44 рубля
- Сливки 33% 500 мл — 180 рублей
- Сахар 50 г — 2 рубля
Украшение:
- Киви 4 шт. — 123 рубля
Приготовление:
Крем:
Отделяем желтки от белков, опускаем желтки в сотейник и ставим на плиту.
Добавляем к желткам 370 мл молока и крахмал.
Тщательно перемешиваем веничком и всыпаем кокосовую стружку.
Оставляем в сторону, чтобы крем остыл.
Тесто:
В одной миске перемешиваем муку с какао.
Совет от шефа:
Какао лучше сразу смешивать с мукой, чтобы тесто было более однородное.
Во вторую миску разбиваем яйца, добавляем пару щепоток соли, 100 г сахара, 1 л молока и перемешиваем.
Высыпаем муку с какао во вторую миску и тщательно перемешиваем.
Добавляем 5 мл растительного масла и воды, чтобы тесто не было густым.
Смазываем сковороду 5 мл растительного масла, равномерно наливаем тесто на сковороду и обжариваем блин с обеих сторон.
Взбиваем в течение 1 минуты 500 мл сливок.
Добавляем взбитые сливки в остывший крем и перемешиваем до однородной консистенции.
Смазываем каждый блин кремом и собираем в один торт, сверху и по бокам тоже покрываем слоем крема.
Убираем торт в холодильник примерно на 2-3 часа.
Совет от шефа:
В холодильнике торт лучше пропитается и будет более нежным.
Сервировка:
Нарезаем киви тонкими ломтиками и выкладываем сверху торта.
Посыпаем кокосовой стружкой и какао.
Приятного аппетита!
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