Простые рецепты к домашнему обеду или ужину в честь 8 Марта

Фахитас по-мексикански

Все готовится в одной сковороде — в ней же и подается.

НАДО (на 2 порции): 1 сладкий перец · 1 луковица · 150 г замороженной стручковой фасоли · 1 филе куриной грудки · 1 небольшой томат · 1 свежий чили · 2 дольки чеснока · растительное масло для жарки · соль. Для подачи: готовые лепешки тортильяс · любимый соус · дольки лайма.

ГОТОВИМ:

Перец режем на половинки, очищаем от семян и перегородок и нарезаем продольно на полоски шириной примерно 5 мм. Луковицу чистим, режем пополам и шинкуем полукольцами. Куриное филе режем поперек на полоски шириной примерно 1 см. В глубокую разогретую сковороду наливаем немного масла и жарим лук до матовости. Добавляем перец и тушим пару минут. Добавляем стручковую фасоль и тушим все вместе пару минут. Добавляем куриное филе, перемешиваем, тушим на среднем огне. Томат нарезаем мелкими кубиками, отправляем в сковороду, солим по вкусу, перемешиваем. Чили надрезаем вдоль, удаляем семена (если любите поострее, можно оставить) и нарезаем колечками. Отправляем в сковороду. Чеснок давим ножом и мелко шинкуем, добавляем в сковороду. Перемешиваем и доводим до готовности мяса (минуты три). Подаем прямо в сковороде. На столе должны быть тортильяс (купите их заранее), дольки лайма и соус (можно сметану). Каждый кладет на лепешку фахитос, поливает соком лайма или соусом, сворачивает вдвое и наслаждается.

Печенье с кусочками шоколада

Это тоже легко, но у вас должны быть кухонные весы или мерный стаканчик.

НАДО (на 12 шт.): 100 г обычного сахара · 165 г коричневого сахара · 1 ч. ложка соли · 115 г сливочного масла · 1 яйцо · 1 ч. ложка ванильного экстракта · 155 г пшеничной муки · 1/2 ч. ложки пищевой соды · 200 г шоколада кусочками (купите готовые шоколадные каллеты (диски) для выпечки или наломайте с помощью подручных средств).

ГОТОВИМ:

В большой миске смешиваем весь сахар, растопленное масло и соль, вымешиваем лопаткой до растворения сахара. Добавляем яйцо с ванильным экстрактом и взбиваем венчиком в однородную массу. Просеиваем в миску муку и соду, аккуратно вымешиваем лопаткой. Добавляем кусочки шоколада. Накрываем миску пленкой и даем тесту отдохнуть 30 минут (за это время в муке разойдется клейковина). Можно даже оставить на ночь в холодильнике. Нагреваем духовку до 180 °С. Застилаем противень пергаментом. Набираем ложкой тесто, катаем руками шарик размером с теннисный и выкладываем на противень. Оставляем между шариками расстояние в 10 см и 5 см от края противня. Выпекаем 12 — 15 минут до легкого коричневого цвета. Вынимаем противень и даем ему полностью остыть перед подачей.

Картофельные ньокки

Отличный итальянский гарнир к чему угодно, а в компании с салатом из свежих овощей — самостоятельное блюдо под бокал белого.

НАДО (на 2 порции): 4 средних картофелины · 1 ч. ложка соли для пюре плюс еще для варки картофеля · 1 ч. ложка молотого черного перца · 1 яйцо · 190 г муки для теста и еще немного для подпыления стола · 2 ст. ложки сливочного масла · 1 веточка свежего шалфея (или 1/2 ч. ложки сушеного).

ГОТОВИМ:

Отвариваем картофель в мундире в подсоленной воде (на это уйдет около 20 минут, проверяем готовность вилкой). Сливаем воду, чуть остужаем картофель и чистим. В миске давим сухой картофель в пюре. Добавляем соль и перец. В серединке освобождаем пространство ложкой и выбиваем туда яйцо. Слегка взбиваем его и хорошенько смешиваем с пюре. Всыпаем 2/3 муки и вымешиваем тесто руками. При необходимости добавляем муку. Тесто делим на 4 части и на подпыленном мукой столе каждую раскатываем в колбаску толщиной примерно в 3 см и нарезаем на кусочки шириной примерно 1,5 см. Ньокки уже готовы к варке, но можно придать им более красивую форму. Например, кладем вилку острием к столу и прокатываем пальцами каждую дольку теста по зубьям, чтобы остался красивый след. Или просто вдавливаем палец в серединку ньокки. Кипятим воду в кастрюле, подсаливаем и кладем туда ньокки — понемногу, чтобы не слиплись. Ждем всплытия, варим еще 15 секунд и вынимаем. Если кастрюля маловата, лучше варить партиями в 2 — 3 захода. В сковороде растапливаем сливочное масло, бросаем туда лист шалфея и обжариваем ньокки до легкой золотистости. Подаем горячими.

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