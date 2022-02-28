Фирменные кокосовые блины с клубнично-мятным соусом от Бельковича

Ингредиенты:
- Яйцо 1 шт. (6 р.)
- Мука 100 г (3 р.)
- Сахар 20 г (1 р.)
- Кокосовая стружка 10 г (8 р.)
- Молоко 300 мл (11 р.)
- Коньяк 30 г (26 р.)
- Апельсин ½ шт. (4 р.)
- Мята 2 г (5 р.)
- Мед 50 г (13 р.)
- Клубника свежая 100 г (44 р.)
- Растительное масло 25 мл (2 р.)
- Соль
Итого: 2 порции = 123 р., 1 порция = 61 р.
Приготовление:
В молоко разбиваем яйцо, добавляем сахар, 1 щепотку соли и перемешиваем венчиком.
Медленно всыпаем муку в молоко, наливаем 5 мл растительного масла, добавляем кокосовой стружки и постоянно взбиваем тесто венчиком.
Совет от шефа: «Чтобы блинчики не прилипали к сковороде, нужно добавить в тесто немного растительного масла».
На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и выпекаем блинчики.
Совет от шефа: «Блинчики не обязательно должны быть тонкие».
Клубнику хаотично нарезаем и отправляем на новую разогретую сковороду.
К клубнике добавляем мед, выжимаем сок ½ апельсина и мелко нарезанную мяту.
В конце перекладываем блины в соус, вливаем коньяк и поджигаем.
Сервировка:
Перекладываем блины в клубничном соусе на тарелку и украшаем листиком мяты.
Приятного аппетита!
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