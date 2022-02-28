Фирменные кокосовые блины с клубнично-мятным соусом от Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 123 рубля.

Ингредиенты:

Яйцо 1 шт. (6 р.)

Мука 100 г (3 р.)

Сахар 20 г (1 р.)

Кокосовая стружка 10 г (8 р.)

Молоко 300 мл (11 р.)

Коньяк 30 г (26 р.)

Апельсин ½ шт. (4 р.)

Мята 2 г (5 р.)

Мед 50 г (13 р.)

Клубника свежая 100 г (44 р.)

Растительное масло 25 мл (2 р.)

Соль

Итого: 2 порции = 123 р., 1 порция = 61 р.

Приготовление:

В молоко разбиваем яйцо, добавляем сахар, 1 щепотку соли и перемешиваем венчиком.

Медленно всыпаем муку в молоко, наливаем 5 мл растительного масла, добавляем кокосовой стружки и постоянно взбиваем тесто венчиком.

Совет от шефа: «Чтобы блинчики не прилипали к сковороде, нужно добавить в тесто немного растительного масла».

На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и выпекаем блинчики.

Совет от шефа: «Блинчики не обязательно должны быть тонкие».

Клубнику хаотично нарезаем и отправляем на новую разогретую сковороду.

К клубнике добавляем мед, выжимаем сок ½ апельсина и мелко нарезанную мяту.

В конце перекладываем блины в соус, вливаем коньяк и поджигаем.

Сервировка:

Перекладываем блины в клубничном соусе на тарелку и украшаем листиком мяты.

Приятного аппетита!

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