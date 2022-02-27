«Вкуснее хачапури»: как сделать без теста тягучий пирог из лаваша, сыра и творога по Емельяненко

Блюдо получается очень аппетитным и интересным на вкус.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как быстро сделать вкусный пирог, используя вместо теста готовый лаваш.

«Если у вас есть дома лаваш, творог и кусочек сыра вы можете приготовить обалденное блюдо, которое в разы вкуснее хачапури. Лаваш с сыром и творогом в духовке получается очень сочным, с мягкой тягучей начинкой и хрустящей корочкой», — сказал известный шеф-повар.

Ингредиенты: творог 5% — 200 г, лаваш тандырный — 150 г, сливки 33% — 150 г, сливочное масло — 50 г, яйца — 2 шт., заатар — несколько щепоток, твердый сыр (нейтральный, без ярко выраженного вкуса) — 100 г.

В творог налить сливки, вбить 2 яйца. Добавить тертый сыр и пару щепоток заатара (можно заменить на хмели-сунели или сушеную мяту), силиконовой лопаткой все хорошенько размять.

Лаваш нарезать на маленькие кусочки и отправить в миску с творогом. В сотейнике нагреть 50 граммов сливочного масла, влить его в миску с лавашом, перемешать. Массу выложить в застеленную пергаментом форму и выпекать при 180° примерно 25-30 минут.

Пирог нарезать, горячим подать к столу.

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