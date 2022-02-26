Лук обжарить с хмели-сунели: как приготовить ароматный суп харчо без картошки по Емельяненко

Василий Емельяненко уверен, что его блюдо понравится многим.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef поделился рецептом ароматного харчо.

«Этот рецепт приятно удивит вас вкусом, и вы этот рецепт обязательно захотите внести в вашу книгу рецептов. Суп готовится очень просто и настолько получается вкусным, что никогда не приестся», — сказал телеповар.

Ингредиенты: баранина — 400 г, лук — 2 шт., чеснок — 10 зубчиков, томатная паста — 1 ст. ложка, рис вареный — несколько столовых ложек, кинза, соль, перец.

В кастрюлю налить воду, положить соль, мясо.

Мелко нарезать лук, обжарить на растительном масле, добавить немного сахара и соли, хмели-сунели, хлопья красного перца и томатную пасту. Перемешать, обжарить пару минут.

В кастрюлю с вареным мясом бросить обжаренный лук, отваренный рис, мелко нарезанную кинзу и чеснок. Харчо варить еще пару минут и снять с плиты.

Нарубить зелень с зеленым луком, смешать. Подавать с супом.

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