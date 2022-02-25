«Классические, русские, наивкуснейшие»: как сделать настоящие блины с соусом из шкварок по Бельковичу

Они получаются мягкими и румяными.

Телеповар Саша Белькович рассказал на своем YouTube-канале Sasha Belkovich, как приготовить традиционные блины с необычным соусом из сыра и шкварок.

«Вкуснейшие, русские, традиционные», — охарактеризовал свои блины Белькович.

Ингредиенты на 12–14 блинов: молоко — 750 мл, яйцо — 2 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1–2 ст. л., мука — 300–400 г, сливочное масло — 50 г, бекон — 60 г, сыр сливочный плавленый — 2 ст. л.

Разогреть молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим, и влить в миску. В молоко отправить яйца и вымесить венчиком. Добавить сахар и соль, перемешать.

Муку просеивать не обязательно, добавить ее частями и добиться идеальной консистенции.

Растопить сливочное масло и влить в молоко, помешивая венчиком.

Сковородку натереть растительным маслом с помощью картофеля, разрезанного пополам. Она должна быть очень горячей!

Каждый раз, набирая половником жидкость, обязательно сначала перемешивать.

Нижняя часть блина должна быть поджаристей!

Приготовить соус: нарезать бекон и отправить на сковородку, чуть-чуть обжарить, чтобы он отдал свой жир, и добавить сливочный сыр. Его нагревать не надо, просто растопить. Если густой, то добавить немного воды.

Подать блины с соусом.

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