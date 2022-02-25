«Удивите вкусом домочадцев!»: как приготовить русский суп из маринованных томатов по Емельяненко

Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef раскрыл рецепт вкусного ароматного русского супа из маринованных томатов.

«Суп готовится легко и его запросто может приготовить каждый, не имеющий никакого кулинарного опыта и мастерства. Приготовьте этот русский зимний суп по нашему рецепту и удивите очень вкусным первым блюдом своих домочадцев», — поведал телеповар.

Ингредиенты: говядина — 300–350 г, маринованные томаты — 8–9 шт., вода, морковь — 1 шт., стебель сельдерея — небольшой кусочек, лук — 0,5 шт., мука — 1 ст. ложка, томатная паста — 1 ст. ложка, сахар — 1 ст. ложка, соль — по вкусу, зелень петрушки — небольшой пучок.

Очистить от кожицы маринованные томаты и произвольно нарезать мякоть. Обжарить в кастрюле мелко нарезанные кубиками морковь и сельдерей, добавив небольшое количество растительного масла.

Бросить мелко нарезанные лук и мякоть говядины. Положить небольшой кусочек сливочного масла, немного пшеничной муки, сок от маринованных томатов и все тщательно перемешать.

В основу супа положить столовую ложку томатной пасты и залить водой. В кастрюлю отправить нарезанные маринованные томаты, одну столовую ложку сахара, добавить по вкусу соль и мелко нарубленную зелень.

Суп перемешать, варить пару минут, разлить по тарелкам и подать к столу.

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