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Готовимся к Масленице: тонкие картофельные блины с зеленью за 65 рублей

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 65 рублей.

Готовимся к Масленице: тонкие картофельные блины с зеленью за 65 рублей
Тонкие картофельные блины с зеленью. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Картофель 2 шт. (7 р.)
  • Яйца 2 шт. (12 р.)
  • Молоко 400 мл (21 р.)
  • Мука 200 г (9 р.)
  • Сахар 1 ст. ложка (1 р.)
  • Сода ½ ч. ложки (1 р.)
  • Петрушка 20 г (8 р.)
  • Растительное масло 80 мл (6 р.)
  • Соль
  • Итого: 4 порции = 65 р., 1 порция (по 3 блина) = 16 р.

Приготовление:

Картофель чистим и варим до полной готовности.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Картофельный отвар понадобится для теста».

Сливаем ½ картофельного отвара и мнем картофель толкушкой до однородной консистенции.

Фото: СТС

К картофелю вливаем молоко, добавляем 2 яйца и перемешиваем венчиком.

К картофелю с молоком постепенно всыпаем муку и постоянно помешиваем венчиком.

Совет от шефа: «Тесто для картофельных блинов, должно быть чуть гуще, чем у обычных блинов».

Фото: СТС

Добавляем в картофельное тесто 2 щепотки соли, 1 ст. ложку сахара, ½ ч. ложки соды, 20 мл растительного масла и перемешиваем.

Мелко рубим петрушку, отправляем в тесто и перемешиваем.

Фото: СТС

Совет от шефа: «Готовому тесту нужно постоять 5 минут».

Разогретую сковороду с антипригарным покрытием, смазываем растительным маслом (10 мл) и переливаем половник теста на сковороду, равномерно распределяем по поверхности. Обжариваем блин на медленном огне, подержав 1 — 2 минут с каждой стороны.

Фото: СТС

Таким образом жарим блины из оставшегося теста, смазывая растительным маслом (10 мл) сковороду через каждые 1 – 2 блина.

Сервировка:

Скручиваем блинчики в трубочки и подаем со сметаной, сгущенкой или любым топпингом.

Приятного аппетита!

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