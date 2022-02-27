Готовимся к Масленице: тонкие картофельные блины с зеленью за 65 рублей

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 65 рублей.

Ингредиенты:

Картофель 2 шт. (7 р.)

Яйца 2 шт. (12 р.)

Молоко 400 мл (21 р.)

Мука 200 г (9 р.)

Сахар 1 ст. ложка (1 р.)

Сода ½ ч. ложки (1 р.)

Петрушка 20 г (8 р.)

Растительное масло 80 мл (6 р.)

Соль

Итого: 4 порции = 65 р., 1 порция (по 3 блина) = 16 р.

Приготовление:

Картофель чистим и варим до полной готовности.

Совет от шефа: «Картофельный отвар понадобится для теста».

Сливаем ½ картофельного отвара и мнем картофель толкушкой до однородной консистенции.

К картофелю вливаем молоко, добавляем 2 яйца и перемешиваем венчиком.

К картофелю с молоком постепенно всыпаем муку и постоянно помешиваем венчиком.

Совет от шефа: «Тесто для картофельных блинов, должно быть чуть гуще, чем у обычных блинов».

Добавляем в картофельное тесто 2 щепотки соли, 1 ст. ложку сахара, ½ ч. ложки соды, 20 мл растительного масла и перемешиваем.

Мелко рубим петрушку, отправляем в тесто и перемешиваем.

Совет от шефа: «Готовому тесту нужно постоять 5 минут».

Разогретую сковороду с антипригарным покрытием, смазываем растительным маслом (10 мл) и переливаем половник теста на сковороду, равномерно распределяем по поверхности. Обжариваем блин на медленном огне, подержав 1 — 2 минут с каждой стороны.

Таким образом жарим блины из оставшегося теста, смазывая растительным маслом (10 мл) сковороду через каждые 1 – 2 блина.

Сервировка:

Скручиваем блинчики в трубочки и подаем со сметаной, сгущенкой или любым топпингом.

Приятного аппетита!

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