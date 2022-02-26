Рецепты блинов для новичков

Ажурные «3 стакана»
НАДО (на 3 порции): стакан молока (250 мл) · стакан кипятка · стакан муки · 1 ст. ложка сахара · 2 яйца · щепотка соли · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
- Яйца взбиваем с солью и сахаром.
- Добавляем теплое молоко, взбиваем.
- Вводим просеянную муку, помешивая.
- Тонкой струйкой вливаем кипяток, перемешиваем до однородности.
- Вливаем масло, перемешиваем.
- Жарим на блинной сковороде, один раз смазав ее салом или маслом.
Пышные на дрожжах
НАДО (на 10 блинов): 250 г муки · 500 мл молока · 2 яйца ·
1 ст. ложка растительного масла · 10 г сухих дрожжей · 2 ст. ложки сахара · 1/2 ч. ложки соли · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
- Дрожжи высыпаем в маленькую миску, добавляем 1 ст. ложку сахара и заливаем 150 мл чуть теплого молока (30 °С). Даем дрожжам разойтись (на поверхности образуется пенная шапочка).
- В большой миске взбиваем яйца с оставшимся сахаром и солью. Вливаем 1 ст. ложку растительного масла, перемешиваем.
- Всыпаем 1/3 просеянной муки. Вливаем полстакана молока и тщательно вымешиваем венчиком.
- Постепенно вводим оставшиеся муку и молоко.
- Добавляем подошедшую дрожжевую смесь, вымешиваем, накрываем пленкой и оставляем подниматься на полчаса. Жидкое тесто должно увеличиться в два раза.
- Выпекаем на блинной сковородке достаточного диаметра, смазав ее маслом или салом.
Без муки с бананом и овсянкой
Если вы по каким-то причинам избегаете глютена, это не повод тосковать всю Масленую неделю без блинов.
НАДО (на 2 — 4 порции): 2 спелых банана · 2 яйца · 1 ч. ложка ванильного экстракта · 70 г овсяных хлопьев (некрупного помола) · 1 ч. ложка корицы.
ГОТОВИМ:
- Бананы разминаем вилкой до состояния пюре.
- Добавляем яйца, ванильный экстракт, вымешиваем в однородную массу.
- Добавляем овсянку и корицу.
- Нагреваем сковороду (средний огонь), смазываем салом и выкладываем ложкой круглые блинчики.
- Готовим 2 — 3 минуты с одной стороны, переворачиваем и готовим еще 1 — 2 минуты.
- Подаем с кусочками банана и любимым вареньем, сиропом или сметаной.
*В 2022 году Масленая неделя начинается 28 февраля. А сама Масленица — в воскресенье, 6 марта.
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