Рецепты блинов для новичков

Вот же блин! На носу Масленая неделя*. Пора провожать зиму и встречать весну.

Ажурные «3 стакана»

НАДО (на 3 порции): стакан молока (250 мл) · стакан кипятка · стакан муки · 1 ст. ложка сахара · 2 яйца · щепотка соли · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

Яйца взбиваем с солью и сахаром. Добавляем теплое молоко, взбиваем. Вводим просеянную муку, помешивая. Тонкой струйкой вливаем кипяток, перемешиваем до однородности. Вливаем масло, перемешиваем. Жарим на блинной сковороде, один раз смазав ее салом или маслом.

Пышные на дрожжах

НАДО (на 10 блинов): 250 г муки · 500 мл молока · 2 яйца ·

1 ст. ложка растительного масла · 10 г сухих дрожжей · 2 ст. ложки сахара · 1/2 ч. ложки соли · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Дрожжи высыпаем в маленькую миску, добавляем 1 ст. ложку сахара и заливаем 150 мл чуть теплого молока (30 °С). Даем дрожжам разойтись (на поверхности образуется пенная шапочка). В большой миске взбиваем яйца с оставшимся сахаром и солью. Вливаем 1 ст. ложку растительного масла, перемешиваем. Всыпаем 1/3 просеянной муки. Вливаем полстакана молока и тщательно вымешиваем венчиком. Постепенно вводим оставшиеся муку и молоко. Добавляем подошедшую дрожжевую смесь, вымешиваем, накрываем пленкой и оставляем подниматься на полчаса. Жидкое тесто должно увеличиться в два раза. Выпекаем на блинной сковородке достаточного диаметра, смазав ее маслом или салом.

Без муки с бананом и овсянкой

Если вы по каким-то причинам избегаете глютена, это не повод тосковать всю Масленую неделю без блинов.

НАДО (на 2 — 4 порции): 2 спелых банана · 2 яйца · 1 ч. ложка ванильного экстракта · 70 г овсяных хлопьев (некрупного помола) · 1 ч. ложка корицы.

ГОТОВИМ:

Бананы разминаем вилкой до состояния пюре. Добавляем яйца, ванильный экстракт, вымешиваем в однородную массу. Добавляем овсянку и корицу. Нагреваем сковороду (средний огонь), смазываем салом и выкладываем ложкой круглые блинчики. Готовим 2 — 3 минуты с одной стороны, переворачиваем и готовим еще 1 — 2 минуты. Подаем с кусочками банана и любимым вареньем, сиропом или сметаной.

*В 2022 году Масленая неделя начинается 28 февраля. А сама Масленица — в воскресенье, 6 марта.

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