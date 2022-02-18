Сверху кислинка и сладость: как делает песочный пирог с воздушно-ягодной начинкой Антонова

Тесто просто тает во рту, а заливка дарит приятные вкусовые ощущения.

Актриса Наталия Антонова рассказала в личном блоге, как она делает пирог для своих близких из замороженной ягоды.

Ингредиенты: мука – 200 г, сахар – 100 г, сливочное масло — 100 г, сгущенное молоко — 70 мл, черная смородина — 300 г (замороженная или свежая, любая ягода), молоко – 70 мл, яйцо — 1 шт., крахмал — 1 ст. ложка.

Муку смешать с сахаром, натереть подмороженное масло на крупной терке. Тесто хорошо перемешать, добавив яйцо. Сделать из него комок.

Тесто раскатать в виде круга диаметром немного больше, чем форма для выпечки. Сделать бортики. Тесто наколоть вилкой. Оставить его в холодильнике на 30 минут.

Замороженную смородину ошпарить кипятком в дуршлаге. Оставить ягоды на 10 минут, чтобы стекла вся вода.

Сделать заливку. В миске смешать молоко с крахмалом и сгущенкой.

Запекать тесто при 200 градусах в духовке в течение 20 минут.

Затем на тесто выложить смородину и заливку. Запекать пирог еще 20-25 минут.

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