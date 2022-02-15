Запечь в тесте и достать сочное мясо: Белькович рассказал, как любит делать курочку с беконом

Тесто при этом тоже не выбрасывается, а подается вместе с мякотью.

Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich поделился рецептом необычной курочки. Он запекает ее в слоеном тесте с жареным беконом, от чего ее мясо просто тает во рту.

Блюдо ставится на стол большим пирогом, сверху надрезается. Мясо раскладывают по тарелкам, а тесто подают с ним же вместо хлеба. Саша Белькович заверяет, что это очень нежное и сочное блюдо, которое нравится всем.

Ингредиенты: бедро курицы – 1200 г, тесто слоеное дрожжевое – 500 г, апельсин – 2 шт., бекон – 180 г, яйцо – 1 шт., специи – 2 ст. л, мука – 50 г, цедра 1 апельсина, соль/перец по вкусу.

На сухой сковородке обжарить бекон с двух сторон до хрустящего состояния. Затем курицу обжарить кожей вниз прямо на той же сковородке в масле от бекона. Добавить специи, перец, соль и перевернуть. С другой стороны повторить процесс.

Еще раз перевернуть, немного пожарить и выложить в миску (масло из сковородки вылить в курицу). Поставить разогреваться духовку.

Очистить апельсин от кожуры и отделить сегменты. Со второго апельсина натереть цедру в курицу.

Раскатать два кусочка теста чуть больше диаметром, чем форма. Первым слоем выложить тесто на дно формы, далее курицу и немного полить жиром из-под нее. Затем апельсины и бекон по периметру.

Накрыть вторым кусочком теста, скрепить края и убрать их внутрь. Смазать пирог яйцом.

Отправить курицу в духовку на 45-50 минут на 180 градусов, затем оставить еще на 10 минут на 160 градусах.

Достать, дать остыть минут 10, подать к столу.

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