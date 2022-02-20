«Основа супа – грудинка»: фирменная солянка от Бельковича

На 10 порций у Александра Бельковича ушло 813 рублей.

Ингредиенты:

Грудинка варено — копченая 350 г (192 р.)

Куриный копченый окорочок 400 г (281 р.)

Сервелат 300 г (149 р.)

Репчатый лук большой 1 шт. (4 р.)

Соленые огурцы 3 шт. (49 р.)

Маслины б/к 100 г (41 р.)

Чеснок 3 зубчика (5 р.)

Томатная паста 2 ст. с горкой (14 р.)

Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)

Перец

Для подачи:

Петрушка 5 веточек (17 р.)

Сметана 15 % 200 г (44 р.)

Лимон ½ шт. (15 р.)

Итого: 10 порций солянки = 813 р., 1 порция солянки = 81 р.

Приготовление:

Грудинку нарезаем средним кубиком и обжариваем в кастрюле на растительном масле (15 мл).

Лук чистим, нарезаем полукольцами и обжариваем с грудинкой.

Добавляем томатную пасту (2 ст. ложки с горкой).

Соленые огурцы мелко нарезаем и отправляем в кастрюлю, вливаем 150 мл рассола. Перемешиваем, вливаем 1,2 л воды и довести до кипения.

Совет от шефа: «Основа супа – грудинка, лук и огурцы, обжаренные в томатной пасте».

Сервелат нарезаем средним кубиком.

Отделяем копченое куриное мясо от кости и нарезаем средними кусочками, а косточку отправляем в кастрюлю (поварить и убрать из супа в конце приготовления).

На разогретой сковороде обжариваем сервелат и курицу, а затем отправляем в кастрюлю.

Маслины разрезаем пополам и перекладываем в суп.

Веточки петрушки мелко нарезаем и отправляем в суп, а листиками украшаем при подаче.

Зубчики чеснока чистим, измельчаем и отправляем в самом конце. Варим еще пару минут и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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