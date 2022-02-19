Простота по-американски: нетрудные десерты из голливудских фильмов

Банановый хлеб

Рецепт для ленивых неумех — как бы небрежно вы ни готовили, все равно получится.

НАДО (на 6 порций): 3 очень спелых банана · 75 г размягченного сливочного масла · 1 яйцо · 1 ч. ложка ванильного экстракта · 1 ч. ложка соды · щепотка соли · 185 г муки · 85 г шоколадных шариков (можно просто изрядно поколотить плитку шоколада).

ГОТОВИМ:

Включаем разогреваться духовку на 180 °С. В миске очищенные бананы давим вилкой в кашицу. Добавляем масло и перемешиваем.

Добавляем сахар, яйца, ванильный экстракт, соль, муку и перемешиваем. Добавляем шоколад (оставьте немного для посыпки сверху), перемешиваем. Форму (в идеале прямоугольную) при необходимости выстилаем кулинарным пергаментом. Перекладываем тесто, посыпаем остатками шоколада. Выпекаем 50 минут, готовность проверяем зубочисткой. Перед подачей даем полностью остыть.

Пышные панкейки

В кино герои часто заказывают в кафешках вот такие очень-очень пышные оладушки. Они коричневые с одной стороны и белые с другой. Можно даже сказать, что это один из символов США.

НАДО (на 6 порций): 500 г муки · 4 столовые ложки разрыхлителя · 950 мл теплого молока · 170 г размягченного сливочного масла · 3 желтка · 4 белка. Для подачи: сироп (по канону кленовый) или варенье · ягоды.

ГОТОВИМ:

Смешиваем просеянную муку и разрыхлитель в большой миске. В отдельной миске хорошенько смешиваем масло, молоко и желтки. В третьей миске взбиваем миксером белки до мягких пиков. Наливаем молочную смесь в муку и хорошо вымешиваем лопаткой. Добавляем в три захода взбитые белки и осторожно перемешиваем. Можно выпекать небольшие панкейки (как на фото), а можно взять сковороду (обязательно с антипригарным покрытием) диаметром 20 см и испечь всего 4 больших, затем сложить их стопкой, полить сиропом и нарезать как торт. Выпекаем под крышкой с одной стороны (готовность верхнего слоя проверяем зубочисткой), пока нижняя не станет коричневой. Большие выпекаются 20 минут. Подаем с сиропом и ягодами.

Настоящий брауни

Легендарные шоколадные пирожные.

НАДО (на 8 порций): 250 г качественного горького шоколада · 12 столовых ложек размягченного сливочного масла · 250 г сахара · 2 яйца · 2 ч. ложки ванильного экстракта · 100 г муки · 30 г какао-порошка · 1 ч. ложка соли.

ГОТОВИМ:

Включаем разогреваться духовку на 180 °С. Квадратную форму для выпечки со стороной 20 см (или другой близкого размера) застилаем бумагой для выпечки. Ломаем шоколад на кусочки. Половину растапливаем в микроволновке (20-секундными интервалами) или на водяной бане. В большой миске смешиваем масло и сахар и взбиваем миксером. Добавляем яйца и ванильный экстракт и взбиваем еще 2 минуты. Вводим растопленный шоколад, просеянную муку, какао и соль, аккуратно перемешиваем лопаткой без энергичных движений. Вводим кусочки оставшегося шоколада и выкладываем тесто в форму и выпекаем 20 — 25 минут. Даем полностью остыть. Режем на квадратики, подаем с холодным молоком.

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