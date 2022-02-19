Простота по-американски: нетрудные десерты из голливудских фильмов

Банановый хлеб
Рецепт для ленивых неумех — как бы небрежно вы ни готовили, все равно получится.
НАДО (на 6 порций): 3 очень спелых банана · 75 г размягченного сливочного масла · 1 яйцо · 1 ч. ложка ванильного экстракта · 1 ч. ложка соды · щепотка соли · 185 г муки · 85 г шоколадных шариков (можно просто изрядно поколотить плитку шоколада).
ГОТОВИМ:
- Включаем разогреваться духовку на 180 °С.
- В миске очищенные бананы давим вилкой в кашицу. Добавляем масло и перемешиваем.
- Добавляем сахар, яйца, ванильный экстракт, соль, муку и перемешиваем.
- Добавляем шоколад (оставьте немного для посыпки сверху), перемешиваем.
- Форму (в идеале прямоугольную) при необходимости выстилаем кулинарным пергаментом. Перекладываем тесто, посыпаем остатками шоколада.
- Выпекаем 50 минут, готовность проверяем зубочисткой.
- Перед подачей даем полностью остыть.
Пышные панкейки
В кино герои часто заказывают в кафешках вот такие очень-очень пышные оладушки. Они коричневые с одной стороны и белые с другой. Можно даже сказать, что это один из символов США.
НАДО (на 6 порций): 500 г муки · 4 столовые ложки разрыхлителя · 950 мл теплого молока · 170 г размягченного сливочного масла · 3 желтка · 4 белка. Для подачи: сироп (по канону кленовый) или варенье · ягоды.
ГОТОВИМ:
- Смешиваем просеянную муку и разрыхлитель в большой миске.
- В отдельной миске хорошенько смешиваем масло, молоко и желтки.
- В третьей миске взбиваем миксером белки до мягких пиков.
- Наливаем молочную смесь в муку и хорошо вымешиваем лопаткой.
- Добавляем в три захода взбитые белки и осторожно перемешиваем.
- Можно выпекать небольшие панкейки (как на фото), а можно взять сковороду (обязательно с антипригарным покрытием) диаметром 20 см и испечь всего 4 больших, затем сложить их стопкой, полить сиропом и нарезать как торт. Выпекаем под крышкой с одной стороны (готовность верхнего слоя проверяем зубочисткой), пока нижняя не станет коричневой. Большие выпекаются 20 минут.
- Подаем с сиропом и ягодами.
Настоящий брауни
Легендарные шоколадные пирожные.
НАДО (на 8 порций): 250 г качественного горького шоколада · 12 столовых ложек размягченного сливочного масла · 250 г сахара · 2 яйца · 2 ч. ложки ванильного экстракта · 100 г муки · 30 г какао-порошка · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
- Включаем разогреваться духовку на 180 °С.
- Квадратную форму для выпечки со стороной 20 см (или другой близкого размера) застилаем бумагой для выпечки.
- Ломаем шоколад на кусочки. Половину растапливаем в микроволновке (20-секундными интервалами) или на водяной бане.
- В большой миске смешиваем масло и сахар и взбиваем миксером. Добавляем яйца и ванильный экстракт и взбиваем еще 2 минуты.
- Вводим растопленный шоколад, просеянную муку, какао и соль, аккуратно перемешиваем лопаткой без энергичных движений.
- Вводим кусочки оставшегося шоколада и выкладываем тесто в форму и выпекаем 20 — 25 минут.
- Даем полностью остыть. Режем на квадратики, подаем с холодным молоком.
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