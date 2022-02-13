«В виде сердца со сливочным кремом»: Юлия Савичева приготовила торт ко Дню святого Валентина

Артистка поделилась рецептом десерта на своей странице в Instagram.

Исполнительница Юлия Савичева разместила в личном микроблоге рецепт торта «Красный бархат».

Певица рассказала, что такой торт подходит для дня рождения и Дня всех влюбленных.

«Как и обещала, сняла для вас видео приготовления торта в честь Дня всех влюбленных и моего грядущего дня рождения! Считаю, что «Красный бархат» в виде сердца со сливочным кремом и вишневым конфитюром подходит идеально», – отметила Юлия Савичева в личном микроблоге.

Для бисквита Юлия использовала 270 граммов муки, 0,5 чайной ложки соды, щепотку соли, 260 граммов сахара, 130 граммов сливочного масла, 55 граммов растительного масла, два яйца плюс дополнительно желток. Еще понадобились 220 миллилитра кефира, красный пищевой краситель, ванилин и столовая ложка с горкой какао-порошка.

А для крема Юлия взяла 200 граммов сливочного сыра, 300 миллилитров сливок 35% жирности, сахарную пудру, ванилин.

Савичева использовала 300 граммов вишни, 10 граммов кукурузного крахмала и 80 граммов сахара.

Чтобы украсить торт, необходимы бисквитная крошка, кондурин золотой и серебряный. Юлия вырезала из бумаги А4 сердце и таким образом украшала торт.

«Вдруг кому-то пригодится рецепт, чтобы порадовать свою вторую половину 14 февраля», – отметила Савичева.

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