Идея романтического ужина на 14 Февраля! Белькович завернул куски рыбы в фольгу, положил томаты и запек

Саша Белькович поделился в личном боге рецептом эффектного романтического ужина на День святого Валентина.

Ингредиенты на 2 порции: рыба (на выбор лосось, горбуша, форель, семга) — 2 куска, кабачок – 1 шт., томаты черри — 120 г, чеснок — 2 зубчика, лук красный — 1/3 луковицы, перец чили — 1 шт., соль и перец — по вкусу, оливковое масло — 20 г, вино белое — 80 г.

Кабачки нарезать кольцами и уложить на фольгу. Сверху – рыбу, посолить, поперчить.

Лук красный нарезать лепестками, чеснок мелко нарубить, посыпать рыбу, томаты черри положить целые.

Для остроты можно добавить перец чили.

Влить белое вино, завернуть фольгу. Поставить в духовку на 200 градусов, запекать 25 минут.

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