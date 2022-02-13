Главное – жарить медленно и мало муки: как вкусно сделать драники, рассказал Ивлев

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как вкусно приготовить драники. У него накопилось немало опыта, чтобы простое блюдо получилось по-настоящему аппетитным. Состав при этом у лепешек из картофеля простой, традиционный.

«На первый взгляд, здесь все просто: натер, перемешал, пожарил и готово! Но, поверьте, я насмотрелся ужасов… Что только с этими бедными драниками люди не делают. Так что пришло время все рассказать, показать! Как говорится, внимание к деталям — стремление к идеалу! Встречайте — картофельные драники по-ивлевски!» — презентовал блюдо Константин Ивлев.

Ингредиенты: 400 г картофеля, 1 яйцо куриное, 1 репчатый лук, 100 мл растительного масла, 15 г муки, соль/перец по вкусу.

Натереть картошку на крупной терке, на мелкой – лук. Его Ивлев добавляет обязательно. Убрать лишнюю жидкость, откинув на сито.

Посолить, вбить яйцо, всыпать муки исключительно для связки. Ее должно очень мало! Разогреть блинную сковороду с небольшим количеством растительного масла, ее Ивлев считает идеальной для приготовления драников за счет толстого дна, которое долго сохраняет жар.

Ложкой выложить массу, чуть придавить, распределить в виде лепешки. Очень важно не торопиться, жарить на среднем огне, переворачивая несколько раз, чтобы они хорошо прожарились внутри и получили аппетитную корочку.

Выложить на тарелку, накрыть крышкой и подержать 3-4 минуты, чтобы они дошли до нужной степени мягкости, но не потеряли хрусткости. Подавать их можно со сметаной, икрой, селедкой, яйцом.

Дочь Константина Ивлева Маруся была в восторге от папиных драников!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.