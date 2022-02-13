«Самые вкусные»: как сделать классные пирожки на кефире с вишней по Емельяненко

Шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef поделился рецептом своих любимых пирожков.

«Из всех сладких пирожков, пожалуй, самыми вкусными для меня являются дрожжевые пирожки с вишней, причем именно те, которые пекутся в духовке. Ну что, давайте приготовим! Соблюдайте пропорции ингредиентов и у вас точно получатся самые вкусные пирожки, из всех, что вам доводилось когда-либо пробовать», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: мука пшеничная — 600 г, дрожжи сухие — 6 г, сахар — 70 г, соль — 10 г, масло растительное — 60 мл, яйцо (желток) – 1 шт., кефир — 290 мл, вишня замороженная или свежая.

В миску насыпать муку, сахар, соль и дрожжи. Налить кефир, растительное масло, вбить яйцо и все тщательно вымесить. Тесту дать немного постоять в тепле и вылепить из него небольшие колобки.

Вишню заранее разморозить, насыпать в нее сахар, перемешать. Из кусочков теста сформировать лепешки. На каждую положить вишневую начинку завернуть в пирожок. Выложить на противень, покрытый пергаментом, смазать желтком.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать 18 минут.

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