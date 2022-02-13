«Временных затрат – минимум»: Олеся Судзиловская приготовила запеканку-гратен-пирог

Артистка рассказала, какие ингредиенты в блюде можно заменить.

Актриса Олеся Судзиловская пополнила свою кулинарную рубрику в Instagram. Знаменитость сделала запеканку-гратен-пирог.

Это блюдо, несмотря на название, очень просто приготовить. Судзиловская порезала слайсами картофель, затем Олеся выложила их на предварительно смазанный оливковым маслом противень. Сверху положила мясо краба.

Судзиловкая отметила, что вместо краба можно использовать индейку или грибы.

После актриса полила сливками картошку и мясо, а дальше посыпала их пармезаном.

«Сегодня в рубрике «Судзиями» по вашим многочисленным просьбам приготовим еще один вариант запеканки-гратена-пирога. Это блюдо готовится в печи. Ваших временных затрат – минимум, удовольствия для всей семьи – максимум! Завлекающий аромат на весь дом обеспечен. Ваша фантазия в выборе продуктов приветствуется», – заявила Олеся.

Артистка повторила несколько раз слои картофеля и мяса. А в конце полила смесью масла с чесноком и украсила все моцареллой.

«Вперед, дорогие! Порадуйте себя и любимых. Приятного аппетита!», – отметила Судзиловская.

Напомним, ранее Олеся Судзиловская назвала имя самого брутального российского телеведущего.

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