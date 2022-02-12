«Что-то новенькое для меня»: Ксения Бородина поделилась рецептом салата с говядиной и красной фасолью

Телеведущая рассказала, что ест на ужин.

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Ксения Бородина опубликовала в личном микроблоге рецепт салата с большим количеством белка. Помимо говядины, знаменитость добавила в блюдо и растительный белок.

Бородина призналась, что обычно не рассказывает о том, как готовит себе еду. Но поклонники буквально умоляли телеведущую поделиться с ними рецептом питательного салата. Его знаменитость показывала в личном микроблоге.

«Рецепт салата, потому что директ взорвали. Это что-то новенькое для меня. У Варвиной моей хлеб отнимать», – отметила Ксения.

Телеведущая взяла отварную говядину. Можно использовать запеченную. Также Ксении понадобились красная фасоль, крымский лук, сладкий перец, грецкий орех. Последний Бородина чуть-чуть обжарила на сковороде, а затем раздавила.

Еще телеведущая взяла кинзу, соль, перец, лимон и растительное масло. Все это Ксения перемешала и получилось блюдо, которое ее дочки назвали грузинским салатом «Тбилиси».

Напомним, ранее Ксения Бородина рассказала о своих процедурах по уходу за внешностью. Бывшая жена Курбана Омарова уверяет, что не вставляла импланты и не увеличивала губы.

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