Необычная закуска из сыра: Белькович расплавляет его и заворачивает рулетом творог с зеленью

Знаменитый телеповар Саша Белькович поделился в своем микроблоге очередным простым и интересным рецептом. На сей раз кулинар предложил сделать сырно-творожный рулет с зеленью.

Ингредиенты: сыр – 300 г, творог – 200 г, зелень – 30 г.

В пакет для запекания положить кусок сыра (любой полутвердый). Опустить в кипящую воду и выключить нагрев. Оставить на 15 минут.

В это время листья зелени залить кипятком буквально на полминуты. Слить воду, переложить в блендер, добавить творог и измельчить.

Достать сыр из пакета и раскатать в тонкую лепешку. Распределить творог с зеленью и оставить один край. Скрутить рулет и закрыть пленкой. Отправить в холодильник на час.

Рулет хранится до 5 дней. Нарезать и подать на стол, можно украсить орехами.

«Очень необычная закуска у вас на столе! Приятного аппетита», — пожелал Саша Белькович.

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