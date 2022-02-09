«Творожная вкуснятина»: Белькович делает этот аппетитный десерт из простого батона в духовке

Сдобу нужно наполнить заливкой и поставить в печь.

Телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как быстро и просто сделать из простого батона, творога и замороженной ягоды аппетитный десерт. Кулинар назвал его «творожной вкуснятиной».

Ингредиенты на 6 порций: батон – 6 кусочков, творог мягкий или йогурт – 300 г, яйцо – 3 шт., сахар ванильный – 2 ст. ложки, малина замороженная – 80 г.

Батон нарезать на крупные куски и промять середину ложкой, оставляя бортики. Яйцо, творог, ванильный сахар смешать в миске до однородного состояния. Залить внутрь батона творожную массу и сверху положить малину или другую ягоду.

Поставить в духовку на 180 градусов на 8–10 минут.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!